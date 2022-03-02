候選人掛民進黨籍要簽百萬本票+2保證人被黨中央打槍 宜縣黨部將再溝通

民進黨宜蘭縣黨部近期敲定，第4、5類候選人要掛民進黨籍參選，除要簽下100萬元本票，還需有2個保證人保證該本票可以執行。（記者林敬倫攝）

2022/03/02 16:59

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部近期敲定，第4、5類候選人要掛民進黨籍參選，除要簽下100萬元本票，還需有2個保證人保證該本票可以執行，如候選人賄選被判決確定，黨部就會持本票向候選人索取百萬元，繳清中選會開出的罰單，而兩個保證人機制則是宜縣獨有的防賄機制，但此方案遭中央黨部要求修正，民進黨宜蘭縣黨部表示將持續溝通、爭取。

民進黨宜蘭縣黨部選對會與執委會近期通過民主進步黨宜蘭縣黨部第4、5類公職候選人提名辦法草案，為防止候選人賄選，要求第4類縣議員、鄉鎮市長，以及第5類村里長、代表候選人，參選要掛民進黨籍，除了要簽下100萬元本票給宜蘭縣黨部，更要求有2個保證人，保證該本票可以兌現。

根據中選會規定，如第4類候選人賄選，並遭判決確定，所屬政黨需連帶開罰150萬元，第5類候選人則連帶開罰85萬元；2018年地方大選，宜蘭民進黨共有5名第5類黨籍候選人賄選，並判決確定，縣黨部因此遭中選會開罰共425萬元，縣黨部不能分期付罰單，只能跟中央黨部借款，現階段每個月還需繳交4萬元還給中央黨部，導致縣黨部財政困難。

據了解，該5名第5類候選人於2018年所簽署的本票均未執行，且還有兩人脫產逃避黨部執行本票。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇說，簽下100萬元本票，是中央黨部的規定，目的是要嚇阻黨籍候選人賄選，但鑑於過去時常無法執行，導致嚇阻效果有限，且影響縣黨部財政，因此才會決定，新增保證人制。

陳俊宇說，但中央黨部認為，縣黨部於條文新設的保證人規定，看起來像在跟候選人要求，多簽1張100萬元本票，所以要求縣黨部更正，這部分縣黨部會繼續跟中央黨部溝通，盼維持原規定。

陳俊宇指出，保證人制度其中一個可以為3等親內的任何一人，另一個則不得為3等親，且要提供資產與財力證明，如此才能防止賄選候選人利用脫產來規避本票。

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