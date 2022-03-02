宜蘭市民注意！部分地區今9:00至16:30停水

宜蘭市部分地區今停水，請用戶注意。（資料照）

2022/03/02 07:53

〔記者游明金／宜蘭報導〕台灣自來水公司第八區管理處深溝給水廠，今天辦理宜蘭縣溪北分區計量管網建置，於宜蘭市神農路一段及軍民路口停水施工，上午9點到下午16點30分，宜蘭市部分地區有停水情形，請用戶注意。

預計停水區域（含水壓降低地區），包括宜蘭市神農路一段及周遭巷弄；中山路二段及周遭巷弄；民權路一段及周遭巷弄；光復路及周遭巷弄；和睦路及周遭巷弄；宜興路及周遭巷弄；復興路及周遭巷弄；新民路及周遭巷弄；新興路及周遭巷弄；東港路及周遭巷弄；校舍路及周遭巷弄；林森路、舊城東路、舊城南路、康樂路、康樂街、崇聖街、民權街、聖後街。

水公司八區處提醒用戶，停水前，提早完成儲水以備使用，並請慎防火警。停水前因現場制水閥需現場確認其功能是否正常，可能因測試關水造成短暫無水。

停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，將造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。停水期間，請將大樓、公寓及住宅總表前制水閱栓關閉，以避免污水進入水池（塔）內。

停水期間，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

停水期間也可能因現場工程施做困難複雜或遇其他不可抗力因素拉長施工進度時程，致停水時間延長或停水範圍增加，將更新停水公告以便民眾可即時查詢停水復水狀況。

復水後，如為管線末端或高地區用戶，可能產生因水壓恢復延緩導致延遲供水情形。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請聯絡八區處洽詢，電話（03）9233017轉56。

停水範圍示意圖。（記者游明金翻攝）

自來水公司停水通知單。 （記者游明金翻攝）

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