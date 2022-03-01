女力展現！蘭女李品靚60滿級分 吳玫萱數A、數B滿級分

大學學測今放榜，蘭陽女中獲得佳績，蘭女校長曾璧光（左起）、學生陳昀靖、張倪嘉、李品靚、吳玫萱。（記者蔡昀容攝）

2022/03/01 16:54

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕大學學測今放榜，蘭陽女中獲得佳績，校內榜首李品靚考取60滿級分，以台大二類工程或電資學群為目標邁進。另，今年數學A被評為歷年最難，全國不到1％人滿級分，學生吳玫萱數A、數B皆報考，都獲滿級分，吳強調，解題不要急於看公式，嘗試回想概念解題，她每天固定練習6、7題數學題目，適量即可。

「我無法忍受被動接受資訊的感覺！」蘭女自然組榜首李品靚充滿好奇心，喜歡發現新事物，為避免被老師破壞發現新知的興致，多在課堂前預習，課堂上瘋狂提問，「有些東西，高中範圍的學識無法解釋，老師會跳過不講，但聽起來就會很奇怪」。面對她「打破沙鍋問到底」的精神，同學見怪不怪，但也相當佩服，「聽她問問題，哇，原來這麼深奧，長新知了」。李品靚將以台大二類工程或電資學群為目標邁進。

蘭女社會組榜首是陳昀靖，59級分，針對弱科數學，先觀察題目中有什麼關鍵字，會對應使用何種數學理論，背下來後，考前不斷練習題目，並把寫錯的題目集中成錯題本，這次數學B拿了滿級分。

學生吳玫萱打破一般人對性別的刻板印象，數A、數B都拿下滿級分。吳沒有補習，靠著上課認真聽概念，學以致用，即便一個題目裡混合多個概念，也能一層一層把答案「扒出來」，她透露，「第一次接觸數學概念時，第一印象很重要」，聽完概念後練習例題，千萬不要回去翻公式，要自己想一遍並應用解題；未來想到陽明交通大學應用數學系，把數學概念應用在生活。

自然組學生張倪嘉是新住民之女，媽媽是中國湖南人，但僅爸爸有固定薪資，扣掉房貸跟日常支出，剩沒多少錢，媽媽以居家打掃、手工藝擺攤等方式補貼。張說，媽媽原生家庭經濟不好，為早一點出社會賺錢，選擇念高職而不是高中，媽媽希望她別重蹈覆轍，認為教育不能省，並未讓她感覺資源比同儕少，張總分獲50級分，希望以清大、陽明交大生物醫學為目標。

蘭女校長曾璧光說，面對新課綱第一屆，感謝師長用心規劃，在學習路上引導學生，盼成就每個孩子適性發展，發光發亮。

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