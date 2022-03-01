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    宜縣唯一90級分！羅東高中林欣綠學測考6科揮出「全壘打」

    羅東高中林欣綠學測考6科揮出「全壘打」，成為宜縣唯一90級分考生。（記者江志雄攝）

    羅東高中林欣綠學測考6科揮出「全壘打」，成為宜縣唯一90級分考生。（記者江志雄攝）

    2022/03/01 14:57

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學學測今天公布成績，宜蘭縣國立羅東高中數理資優班學生林欣綠6科全考，每科都滿級分，成為全縣唯一的90級分考生，她的讀書小撇步「今日事今日畢」，不懂的問題當天解決，第一志願是台大醫學系。

    羅高有442人報考學測，6科全考158人，只有林欣綠揮出「全壘打」，她同時是宜縣首位學測6科滿級分考生，另外，校內的人文社會班學生林芷家國、英、數B、社會4科60級分，是社會組的滿級分。

    林欣綠的母親是牙醫師，她從小耳濡目染，就讀羅高後立志從醫，希望考取醫學系，受到祖父陳定南教育基金會董事長林光義的加油鼓勵。

    林欣綠說，白天上的課晚間複習一遍，不懂之處尋求解答，不會拖到隔天，遇到課業壓力時，透過彈鋼琴紓壓，在羅高段考成績排名全校前5名，這次學測全部應考，很高興考取滿級分，她認為，自己喜愛解決問題、幫助別人，期盼有朝一日穿上白袍為病患服務。

    根據統計，自然組方面，羅高學生考國、英、數A、自然合計50級分以上28人；社會組方面，考國、英、數A、社會50級分以上28人，考國、英、數B、社會50級分以上55人。

    羅高學生參加學測表現優異。（記者江志雄攝）

    羅高學生參加學測表現優異。（記者江志雄攝）

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