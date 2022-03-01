巧！宜中雙胞胎姊妹 學測各科分數一模一樣

宜蘭高中康陌禾（左）與康阡澍（右）為雙胞胎姊妹，兩人在國、英、數學B與社會科的成績完全一模一樣。（記者林敬倫攝）

2022/03/01 14:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕大學學測今公布成績，宜蘭高中雙胞胎姊妹康陌禾與康阡澍兩人，在國、英、數學B與社會科的成績完全一模一樣，總分也都是55級分，十分巧合；不過，康陌禾與康阡澍未來想就讀的科系卻不相同，康陌禾想申請社會系，康阡澍則想申請哲學系。

康陌禾為姐姐，康阡澍則為妹妹，2人為宜蘭縣惜溪聯盟召集人康芳銘的女兒，除了小1到小4就讀育才國小時不同班，小5轉去內城國小後，一路到國中與高中，都是同班同學，從小一起生活、就學，培養出絕佳的默契。

更巧的是，這次學測，康陌禾與康阡澍除了一起考出55級分的成績，兩人在國、英、數學Ｂ與社會科等4科的成績，也都一模一樣，分別為13、14、13與15級分。

姊妹倆說，平時的作息都相同，還會在家中一起讀書、互相考試，來增進課業能力，會考出相同的分數其實不意外，因為平常在學校模擬考，兩人的分數除了數學科，就很常一模一樣。

康陌禾與康阡澍說，她們平常在想法、觀念也都相當一致，但缺點就是容易被比較或搞混，這點就很不習慣；康阡澍更說，大學不想再和姊姊同校、同班，是時候該分開了。

康陌禾說，大學他想念社會系，更想跟父親一樣，學習一些工程設計相關的東西；康阡澍則說，她目標申請台大哲學系，因為對哲學思想，真的很有興趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法