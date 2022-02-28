宜縣228追思 文史工作者：有國才能護民

宜蘭縣長林姿妙（右）親自贈送由中興文化創意園區365職人工坊製成的「勇信串鍊」，給228受難家屬。（記者林敬倫攝）

2022/02/28 13:16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今於宜蘭運動公園舉辦「宜蘭縣228追思紀念活動」，以「向前」為主題，邀請受難者家屬、宜蘭縣各界代表共同為受難者追思哀悼，代表對逝者無限懷念；宜蘭縣228受難家屬關懷協會理事長、文史工作者張文義說，透過最近俄烏戰爭，就知道有國才能護家，如果台灣再被外國勢力侵略，就會再發生一次像228一樣的屠殺。

縣府的228追思紀念活動，以「向前」為主題，透過「向前行」的藝術創作的演繹詮釋，讓大家知悉在這塊美麗土地上的歷史，了解先輩們曾經是多麼努力地為這塊土地打拚，守護著這塊美麗大地。

活動一開始，由台灣戲曲藝術家吳栯禔、畫家歌手高閑至與弦仔演奏家林洸毅攜手表演，會中宜蘭縣長林姿妙親自贈送由中興文化創意園區365職人工坊製成的「勇信串鍊」，給228受難家屬，項鍊由「勇氣之石藍砂石」及「信心之石波斯玉」組成，期盼能將這片土地上的正能量帶給大家。

林姿妙說，228是台灣歷史上最傷痛的時刻，所以希望透過活動，紀念先人的勇敢，更期盼社會能繼續向前走，讓正義逐漸被實現，且發揚光大。

張文義說，快樂幸福的228假期，是許多人犧牲生命所換來，台灣是個國家，228就是台灣的紀念日，最近國際局勢上的俄烏戰爭，大家常說「今日烏克蘭，明日的台灣」，有個國家對台灣的領土也有興趣，且絕對不會重視台灣人的生命，認為人口這麼多，多殺幾個人也無所謂。

張文義說，台灣過去被日本人侵略、國民政府接管，都有屠殺台灣人的情形，只有台灣是個強而有力的國家，才能阻擋外來政權來到台灣，避免台灣人再像228事件一樣被屠殺，只要有國就能護民。

另外，前民進黨主席林義雄，今上午帶著家人，前往慈林紀念林園，追思在林宅血案身亡的母親林游阿妹，以及當時7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，監察院長陳菊、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵也都有參與，一同追思亡者。

活動一開始，由台灣戲曲藝術家吳栯禔（中）、畫家歌手高閑至（右）與弦仔演奏家林洸毅（左）攜手表演。（記者林敬倫攝）

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