週一收假好天氣！估短途出遊潮湧現 今台9線礁溪段恐塞到半夜

公路總局估二二八連假省道共21處易壅塞路段，明天收假日約有12處。（公路總局提供、資料照，本報合成）

2022/02/27 17:46

〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部公路總局表示，今天（27日）全台普遍天氣晴朗，民眾出遊踴躍，截至下午4時止，鄰近觀光風景區之多處省道路段有車多壅塞情形，包含北部台2線新北淡水鄧公路往竹圍路段、金山往萬里路段、台3線桃園武嶺橋至大溪路段、台4線桃園大溪往八德路段，中部台3線苗栗汶水至大湖路段、台21線南投日月潭周邊、台14甲線南投清境農場路段、台72線苗栗獅潭路段，南部台19線雲林北港路段、台18線嘉義中埔往嘉義路段，及東部台9線花蓮市區至三棧路段。部分路段車潮可能晚間8至9點才能紓解，台9線宜蘭礁溪路段北向更預估塞到半夜12點。

公路總局預估，多數省道或快速道路路段車流可望晚上6點前紓解，但台2線關渡至淡水可能塞到晚上7點、台2線萬里至大武崙西向可能塞到晚上9點、台9線蘇花路廊北向路段預計到晚上8點前還是車多。

觀光風景區停車場部分，北部台2線淡水、台2線萬里至大武崙、台15線南寮、台9甲線烏來，中部台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部台18線阿里山等地停車率已達85%以上。

短程出遊與收工車潮齊發

公路總局指出，明天（28日）為228連假收假日，預估全台共12處易壅塞省道以及快速道路路段，像是觀光風景區周邊路段仍有短程出遊車潮，包含北部台2線東北角路段、台3線及台7線桃園大溪至慈湖路段；中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線南投霧社至清境路段、台21線南投日月潭周邊；南部台26線屏東墾丁路段等。

另預估省道主要幹道將有返回工作地的車流出現，包含北部新竹鳳鼻至香山路段、中部台61線苗栗竹南路段、南部台9線南迴公路及台1線屏東水底寮至楓港路段，以及東部台9線蘇花路廊等，提醒用路人於行前查詢路況，減少行車時間。

西半部早晚局部地區防濃霧

另外，中央氣象局天氣概況週報也指出，明天西半部地區清晨、夜晚易有局部濃霧或低雲影響能見度，提醒用路人行經濃霧或能見度不佳路段時，應開啟頭燈（近光燈）、霧燈及危險警告燈，並減速慢行及加大行車安全距離，小心駕駛並避免變換車道。

在公共運輸部分，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2210班次，疏運3萬1534人；東部國道客運路線共計行駛461班次，疏運6714人，依目前預售情形，西部國道客運尚有79.43%空位，東部國道客運尚有88.02%空位，民眾可向各客運業者網站查詢。

公路總局估二二八連假省道共21處易壅塞路段，明天收假日約有12處。（公路總局提供）

公路總局估二二八連假省道共21處易壅塞路段，明天收假日約有12處。（公路總局提供）

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