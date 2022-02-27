宜縣首條228地景導覽 從新月廣場出發

陽大醫院舊宿舍旁的228紀念碑，擺滿民眾所放的紀念花束。（記者林敬倫攝）

2022/02/27 13:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量宜蘭黨部與宜蘭縣文化協會合作，今舉辦「噶瑪蘭228 — 宜蘭市傷痕地景」導覽活動，邀請宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義，與時代力量宜蘭黨部總顧問林正芳，帶領約20名民眾，透過實地踏查的方式，了解過去在宜蘭的28歷史，這是宜蘭縣首條針對228事件的地景導覽，盼讓民眾了解，過去的傷痕就在身邊。

整個導覽路線從新月廣場出發，再到中山公園、陽大醫院的舊宿舍，至於陽大醫院舊宿舍，是過去在228事件中罹難的宜蘭醫院長郭章垣，被軍人抓走的地方，今參與導覽的20名民眾，均在宿舍前的紀念碑前獻花，表達追思。

張文義說，承認過去，記住歷史的傷痕，還必須深入探索這一段歷史的原貌，他因此特別整理出這「宜蘭市傷痕地景」路線，希望讓大家不忘記75年前在這片土地上的傷痛，他不是要激起對立，而是希望讓大家記住教訓。

林正芳認為，228紀念日列為國定假日，是轉型正義之路的起步，落實28事件的歷史教育，是宜蘭縣政府應該推動的目標，現今的教育，僅有描述228事件的大事記始末，對於宜蘭縣發生的事件卻隻字未提，這是縣政府的重要課題。

時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰表示，呼籲縣政府盡速拆除公共區域具有威權象徵的銅像，落實縣內228與白色恐怖時期在地歷史教育，並規劃具有象徵意義的「傷痕地景之路」導覽路線及活動。

參與導覽的鄭姓女士則說，自己是宜蘭人，過去聽到228的故事，都只是聽別人說，這次實際走一圈，覺得很有意義，也才發現，原來過去的歷史遺址，她平常買菜時都會經過，就在自己的生活周遭。

縣府民政處說，縣府所管轄的機關，已沒有蔣公銅像，明日也會辦理228相關紀念活動，縣府所設置的相關紀念碑，都維護得很好，縣府並沒有不重視。

時代力量宜蘭黨部與宜蘭縣文化協會合作，今舉辦「噶瑪蘭228 — 宜蘭市傷痕地景」導覽活動。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義（中）向民眾解說宜蘭228歷史。（記者林敬倫攝）

參與導覽的民眾在紀念碑前獻花。（記者林敬倫攝）

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