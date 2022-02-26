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    重新公告關係部落無異議 延宕3年南澳碧候溫泉營運露曙光

    宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉，完工3年無法啟用；南澳鄉公所重新公告碧候為唯一關係部落，地方未有異議，讓營運露出曙光。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉，完工3年無法啟用；南澳鄉公所重新公告碧候為唯一關係部落，地方未有異議，讓營運露出曙光。（宜蘭縣政府提供）

    2022/02/26 16:41

    ［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉完工3年無法啟用，南澳鄉公所重新公告碧候為唯一關係部落，地方未有異議，讓營運露出曙光。鄉公所訂3月2日在碧候召開部落會議；縣府表示，經徵詢同意後，碧候溫泉即可開幕營運。

    碧候溫泉斥資8300萬元設置，108年3月完工，園區1點7公頃，設有秘湯（家庭式湯屋）6間，露天風呂男女湯各一間、露天SPA池2座，泡腳池6座。

    縣府表示，碧候溫泉位於泰雅族部落，依照原住民族基本法，須取得關係部落會議同意才能啟用營運，南澳鄉公所將碧候村與金岳村都列入。公所表示，碧候溫泉傳統領域多在碧候村，但行政區卻是金岳村管轄，因此將兩村都列入關係部落；縣府表示，關係部落享有工作機會優先與泡湯優惠等回饋。

    但碧候村堅持自己才是唯一關係部落，金岳村也有意見，屢次協商都無結果，使得碧候溫泉延宕3年無法啟用。經縣府與公所努力溝通，南澳鄉公所在1月14日重新公告碧候村是唯一關係部落，經30天完成公告期限，地方未提異議，讓碧候溫泉營運露出曙光。

    鄉公所重行公告確定關係部落，3月2日將於碧候村召開部落會議。據了解，地方已有共識，同意碧候溫泉啟用營運的可能性極高。

    縣府工旅處對此表示樂觀以待，碧候溫泉的軟、硬體設施均已就緒，並編制4人辦理園區管理及設備維護，雖延宕3年，相關設施並無損壞，縣府已開始籌備開幕事宜，部落會議同意後，即可確認開幕營運日期。

    工旅處指出，開幕後，先由縣府營運3年建立經營管理模式，提升碧候溫泉知名度，同時協助培育原住民管理人才，再交回給南澳鄉公所及在地部落自主經營管理。

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