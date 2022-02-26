火鍋店員工確診+1居隔9人 宜縣衛局：足跡重疊速篩檢

宜蘭縣今天新增1確診個案，關聯圖。（宜蘭縣政府提供）

2022/02/26 15:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭今天新增1例確診案20486，是一名20多歲男性，是昨天確診的聚德家豐味鍋物員工（案20395）的同事，平常在二樓備料，雖無直接與一樓用餐的顧客接觸，但走動過程仍會經過。衛生局提醒，足跡重疊民眾，請盡速前往社區篩檢站篩檢，目前宜蘭縣累積107確診個案。

宜蘭縣衛生局表示，案20486與昨天確診的案20395，有短暫接觸作業務討論，因而染疫，2月25日出現咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，自行用快篩試劑篩檢，結果陽性，經通知衛生局後，進一步做PCR採檢，陽性確診，CT值14。

衛生局說，案20486在24日曾自行開車前往雙北，已請相關衛生單位進行疫調。在宜蘭的足跡，包含肯德基、7-11和文具店。

衛生局表示，案20486是二樓備料員工，較無密切接觸一樓的火鍋店顧客，但走動過程仍會經過一樓的用餐區，有環境接觸，請足跡重疊民眾，盡速前往社區篩檢站篩檢。

衛生局說明，昨天確診的案20395，居家隔離11人（家庭接觸者2人、職場接觸者9人），其中1人陽性，10人陰性；自主健康管理70人，自我健康檢測31人（足跡重疊30人、職場接觸者1人），全數陰性。

今天確診的案20486，居家隔離9人（家庭接觸者4人，職場及友人5人），其中3人陰性，6人採檢中；自我健康監測22人，陸續疫調匡列及採檢中。

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