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    宜蘭壯圍生命紀念館 2樓櫃位預估7月完工

    宜蘭縣壯圍鄉生命紀念館。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣壯圍鄉生命紀念館。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/25 23:47

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕壯圍鄉生命紀念館交通便利、採光明亮，一樓塔位已售7成，壯圍鄉公所針對2樓空間進行規劃，消息傳出，鄉親詢問踴躍；公所表示，3月1日開工，預計7月底前完工，開放民眾參觀；待縣府核准後，會開放民眾選購。

    壯圍鄉生命紀念館鄰近台2線、宜12線，若從台北走國道5號，出雪山隧道後，10幾分鐘就能抵達，交通方便，紀念館門口面東，採光明亮，造型現代，周邊有草皮、水池、樹木、廣場等公園造景，氣氛不會死氣沉沉，鄉公所表示，曾有民眾經過誤以為是飯店，鬧了笑話。

    生命紀念館共4層樓，鄉公所考量人們對塔位的需求將與時俱進，採逐層設計施工開放，2018年9月完工後，首先啟用1樓，含4640座個人櫃位、352座夫妻櫃位（176組，每組2座櫃位）、1944座家族櫃位（162組，每組12座櫃位）及180組豪華牌位，合計6936座櫃位、180組牌位，至今售出7成。

    考量1樓櫃位售出狀況，鄉公所規劃設置2樓櫃位，原訂去年開工，但受疫情影響延宕至今，去年中就有許多鄉親透過電話、網路平台詢問何時開放預訂。鄉公所表示，2樓櫃位3月1日開工，工期4個月，預計7月底完工，開放民眾參觀。

    因應民眾回饋，2樓除了原先的櫃位，另新增高級夫妻櫃位（加深櫃位深度，可放置袖珍裝飾、照片等）、4人式家族櫃位、8人式家族櫃位、一般牌位及長眠燈，總共可容納6798座櫃位、2266組牌位。

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