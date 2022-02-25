林姿妙昨上午記者會淚崩、晚上跑攤 綠營：演很大

林姿妙昨上午記者會淚崩會場，打悲情牌爭取縣民同情，昨晚就被發現「跑攤」，綠營質疑演很大。（民眾提供）

2022/02/25 16:03

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙昨天上午召開記者會，淚崩會場，打悲情牌爭取縣民同情。但昨晚就被發現在三星「跑攤」，民進黨縣黨部主委陳俊宇質疑林姿妙「演很大」，完全不知檢討，如果還有體力「跑攤」，應是好好面對官司，向縣民說清楚，這比「跑攤」重要多了。對此，林姿妙說，她只是去問候一下就走了。

林姿妙涉嫌貪污罪、財產來源不明罪被檢察官聲押；23日下午，法院以80萬元交保。林姿妙在昨天上午召開記者會，強調自己是單親媽媽，獨自撫養4個小孩長大， 絕無以公換私。

林姿妙還說，這段時間，許多鋪天蓋地、細膩的操作手法，衍生各種汙衊、不是事實的輿論，嚴重影響她的名譽，更傷害宜蘭人、傷害縣府同仁。

林姿妙說，她想對家人說聲對不起，對手的目標是打擊媽媽，牽連到你們，非常抱歉，兒子、女兒，媽媽沒有保護好你們，讓你們受到傷害，對不起。林姿妙愈講愈哽咽，並淚崩會場。

然而晚上，有民眾發現林姿妙現身三星鄉村長聯誼會餐敘，開始「跑攤」了，「早上哭，晚上繼續跑攤」，這也差太多。陳俊宇說，這讓人懷疑早上的記者會「演很大」，只是要博取縣民善良的同情心，林姿妙還能「跑攤」，代表她的傷心程度與內心承受壓力，並沒有那麼大。

陳俊宇說，林姿妙向子女道歉，為何還要照稿念，這是安排橋段照本宣科，為得是搏取縣民惻隱之心，林如果還有體力，應該是好好面對官司，向縣民說清楚案件始末，這比跑攤重要多了。

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