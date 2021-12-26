明年宜蘭國際童玩節 議員促門票免費

宜蘭國際童玩節，受疫情影響，已連續兩年停辦。（資料照）

2021/12/26 12:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府明年編列1億3700萬元辦理國際童玩節；縣議員呂惠卿建議，縣府應評估讓童玩節的門票免費，如此才能吸引更多人潮，帶動宜縣經濟發展；國民黨議員楊弘旻則認為，民進黨一下罵童玩節虧損，一下又要門票免費很矛盾，根本是假議題；縣文化局說，會根據縣府財政，請專團隊評估門票免費的相關方案。

宜蘭國際童玩節明年將邁入第22屆，受到疫情影響，今年與去年連兩屆都停辦，去年改以辦理童玩星光樂園代替，今年則因國內疫情更為嚴峻，童玩節相關經費，轉用於紓困與振興。

縣府明年再編列1億3700萬元辦理國際童玩節，但縣議會決議，如遇外國團隊未能組隊參與，除人事費外，該項活動經費均不得動支，縣府應另提報計畫編列預算，送議會審議通過後，才得以動支；另外，呂惠卿也建議，童玩節門票也應該評估免費。

呂惠卿說，縣長林姿妙上任後，辦理童玩節不斷廣發免費的貴賓券，既然要這樣發，那應該讓所有的縣民都能免費入園，且考量到宜縣的觀光與經濟發展，縣府更應評估讓童玩節門票免費，如此才能吸引更多人潮，帶動更大的經濟效益。

楊弘旻則有不同看法，他不贊同童玩節門票免費，一來是縣府財政不一定能負擔，免費不能只是喊爽而已，二來則是民進黨在林姿妙上任後，不斷批評童玩節虧損問題，現在又要求門票免收費，觀點實在很矛盾，且他也質疑，民進黨批評林姿妙發貴賓券，但民進黨執政時那個縣長不發貴賓券？顯見這根本只是假議題。

楊弘旻說，林姿妙上任後，除增加童玩節的活動內容，還開放夜間活動，且加強活動宣傳力道，周邊的旅宿業者對遊客增加都很有感，要不是受疫情影響，童玩節早已從谷底翻身。

縣文化局說，童玩節的收費，除了門票，還有停車費等收入，每年約5000多萬元，近幾年童玩節每年虧損，約5000到7000萬元，如門票免費，虧損勢必會擴大。

文化局說，對於議員的意見，縣府會依據府內財政情況，以及免收費實際能帶來多少經濟效應，請專業團隊針對童玩節門票免費進行評估，提出相關可行方案。

去年童玩節受疫情影響，以童玩星光樂園取代。（資料照）

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