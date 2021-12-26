宜蘭縣鰻苗捕獲量半世紀以來新低 價格漲不動

宜蘭縣今年鰻苗數量少，但受武漢肺炎疫情，價格不算漂亮。（記者蔡昀容攝）

2021/12/26 00:02

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣捕撈鰻苗以宜蘭縣、屏東縣為大宗，宜蘭縣捕撈季節從11月至隔年2月，據資深盤商表示，宜縣鰻苗數量創半世紀以來最低；往年鰻苗數量少則價格高，但受武漢肺炎疫情影響，鰻魚庫存量「塞車」，因此即便鰻苗數量創新低，今年價格僅一尾95元。

鰻苗有「白金」之稱，許多漁民為了賺筆「年終獎金」好過年，冒著被浪捲走的風險，不畏低溫，寒冬夜裡熬夜泡海水捕撈；宜蘭縣頭城鎮、壯圍鄉是捕撈熱點，不少人跨縣市暫居數月，下海「掏金」。

鰻苗價格多隨產量漲跌。從花蓮到宜蘭租房捕鰻苗的李姓漁民表示，前年鰻苗少，一個晚上只撈到個位數是家常便飯，一尾價格就從120元飆到195元；去年鰻苗量多，好的時候一晚抓幾百條沒問題，一尾僅約40元，但總體來說，4個月下來收入仍可觀，所以還是很值得。

至於今年的狀況，盤商透露，去年的這個時候，光宜蘭縣就收到一噸鰻苗，約500萬尾，但截至目前為止，只有90公斤，約45萬尾，近期還有連續10天沒收到鰻苗的紀錄，「50多年來從沒遇過」，數量是半世紀以來新低。

即便鰻苗數量少，但受武漢肺炎疫情，價格不算漂亮，目前一尾僅95元，盤商說，如果沒有疫情，一尾賣到180元也沒問題。宜蘭縣政府漁業管理所表示，日本是主要鰻魚消費國，但去年受肺炎疫情影響，餐廳景氣低迷，鰻魚消費量低，導致鰻魚庫存大塞車，連帶影響今年的鰻苗銷量，需求低，價格自然沒有往年好。

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