出席新北宜蘭同鄉會 蔡英文：高鐵延伸讓宜蘭人回家的路更快更安全

總統蔡英文出席新北市宜蘭縣同鄉會說，有關高鐵延伸至宜蘭，政府已逐漸整合設站地點相關意見，讓交通部可加速作業，希望讓宜蘭人回家的路更快、更安全。（擷取自總統府影片）

2021/12/25 22:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統及賴清德副總統今晚分別出席新北市宜蘭縣同鄉會第十三屆第三次會員大會，感謝鄉親對政府的支持，並期盼持續和政府一起打拚，讓台灣更好。總統也說，有關高鐵延伸至宜蘭，政府已逐漸整合設站地點不同的相關意見，讓交通部可以加速作業，希望讓宜蘭人回家的路更快、更安全。

蔡英文致詞時表示，她從2010年就開始選舉，第一次選舉就在新北市，後來歷經很多次選舉，得到宜蘭縣同鄉會很多的支持及鼓勵，她要特別感謝大家信任及支持政府政策。她提到，現在台灣雖然還在疫情當中，平時外出要戴口罩，不過台灣的疫情確實比其他國家穩定；也因為有良好的疫情管控，讓我們可以一起過節、互動。

蔡總統也提醒鄉親，疫情還沒有結束，請大家還是要做好防疫；尤其現在已經開放第三劑疫苗注射，請大家配合指揮中心的規劃，可以注射第三劑疫苗的鄉親就趕快去接種疫苗，另外，也要勤洗手、戴好口罩，做好防疫，我們才能安心拚經濟、拚發展。

總統說，去年她曾和大家報告，台灣的經濟穩定發展，也表現得很不錯；今年預估經濟成長率可以達到6.09％。另外，股市的表現也很好，預期未來的經濟將持續穩定成長，台灣的經濟越來越好，也讓大家的生活越來越好。

蔡英文提到，我們的經濟能有這樣的好成績，除了有行政團隊的努力，也要特別感謝立法院長游錫堃在立法院協助協調法案及預算。另外，有關高鐵延伸至宜蘭，政府已逐漸整合設站地點不同的相關意見，讓交通部可以加速作業，希望讓宜蘭人回家的路更快、更安全。

稍後，副總統賴清德致詞時表示，他感謝宜蘭縣同鄉會對這次公投的支持，讓台灣能夠走向世界，與國際社會進一步合作。他提到，現場也有些台南出身的鄉親，宜蘭和台南有很多地方很像，大家都為了台灣的民主共同打拚，也期盼未來可以加強城市間的合作。

包括總統府國策顧問黃銘得、立法院長游錫堃、立法委員陳歐珀、林淑芬、江永昌、張宏陸、宜蘭市長江聰淵、中央畜產會董事長林聰賢、新北市宜蘭縣同鄉會理事長陳燕飛、顧問團團長張憲堂等均出席活動。

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