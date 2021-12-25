大甲媽祖首次東巡停駕南方澳 顏清標缺席因「中二選區較緊張」

台中大甲媽祖今早到宜蘭縣南方澳南天宮，雖然天氣不佳，信徒仍熱情不減。（記者蔡昀容攝）

2021/12/25 15:19

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台中大甲媽祖首次東巡，今天上午到宜蘭縣蘇澳鎮南方澳南天宮、進安宮停駕，雖然天公不做美下起雨來，現場仍擠滿人潮。問及大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標為何缺席，副董事長鄭銘坤說，顏清標最近較忙要拚選舉，台中第二選區較為緊張。

大甲鎮瀾宮3尊媽祖正爐媽、副爐媽和湄洲媽，今天上午到蘇澳鎮南方澳，短暫停駕南天宮、進安宮，蘇澳民眾紛紛前來拍照，從台中出發的1700名信徒穿著輕便雨衣跟隨媽祖進宮，熱鬧滾滾；接著，隊伍前往花蓮遶境，預計週一上午折返至宜蘭市區遶境，停駕昭應宮，晚間回到大甲鎮瀾宮。

卓麗珍是綉旗隊成員，今天凌晨4點就從台中出發，下雨天也不覺得累。她說，健康、工作、感情都受到媽祖照顧，一年考4張證照全都一次過，得A流高燒8天、全身盜汗，睡夢中感應到媽祖，醒來之後就痊癒，感謝媽祖慈悲，也盼媽祖保祐大家。

往年大甲鎮瀾宮3尊媽祖出巡都去南部遶境、進香，這是第一次來到宜蘭、花蓮。鄭銘坤說，東部鄉親熱情邀請幾十年，「叫久了沒來也不好意思」，所以安排到宜蘭，希望媽祖保佑這個國家平安順利。

鄭銘坤表示，週一一早會從花蓮回宜蘭，在宜蘭市區遶境，會相當熱鬧，「媽祖是大家的，宜蘭媽、大甲媽都一樣」，歡迎大家一起拜媽祖，祈求平安快樂。

至於顏清標缺席，鄭銘坤說，顏清標現在因為拚選舉比較忙，時間可以的話就會趕到，但現在他比較忙，第二選區也比較緊張，就讓他好好去拚選舉。

宜蘭縣長林姿妙今天也到場，大甲媽來宜蘭趕到非常光榮，希望媽祖保庇宜蘭縣風調雨順，平安度過疫情，士農工商有所發展。

台中大甲鎮瀾宮媽祖首次東巡，今天早上在宜蘭縣南方澳南天宮。（記者蔡昀容攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖首次東巡，今天早上停駕宜蘭縣南方澳南天宮，信徒熱情接駕。（記者蔡昀容翻攝）

台中大甲鎮瀾宮媽今早停駕宜蘭縣南方澳南天宮，大甲鎮瀾宮基金會副董事長鄭銘坤（右）、宜蘭縣長林姿妙（左）受訪。（記者蔡昀容攝）

卓麗珍是綉旗隊成員，今天凌晨4點就從台中出發，下雨天也不覺得累。（記者蔡昀容攝）

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