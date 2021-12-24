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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭國中生助拾荒婦 目擊民眾錄下感人一幕：找回台灣的樸實

    民眾目擊宜蘭國中一年級學生熊建鈞幫助老太太，離去前反覆回頭確認，並點頭向老太太道別。。（黃姓民眾提供）

    民眾目擊宜蘭國中一年級學生熊建鈞幫助老太太，離去前反覆回頭確認，並點頭向老太太道別。。（黃姓民眾提供）

    2021/12/24 16:24

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕暖心！宜蘭國中一年級學生熊建鈞今天騎腳踏車上學時，見一名老太太騎腳踏車，後座綁的廢紙箱掉落，停下腳踏車，幫忙把東西物歸原位，離去前還向老太太點頭致意，畫面被目擊民眾錄下，直呼「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？」對此，熊建鈞相當低調，表示這是自己應該做的，宜蘭國中校長連志峯則讚孩子是教育典範。

    黃姓民眾表示，今天早上看到一位宜蘭國中學生，協助做回收的老太太將掉落的回收物整理好，他舉起手機錄影時，學生已經幫忙將掉落的回收物整理好，離開前不斷回頭確認老太太是否沒問題，並且謙和地致意道別，令他深深感動，「這種態度不正是我們要找回台灣的樸實嗎？」

    這個孩子是熊建鈞，今年13歲，爸爸是軍人，媽媽教學手工藝。熊認為，看到有人有困難，就應幫助他，是他本來就應該做的事，並不特殊；喜歡打球，未來希望當籃球員。

    學校老師表示，熊建鈞平常在班級，會迅速完成手上的工作，經了解之後，才知道他是想去幫不會的同學，才會這麼急，平常也會捐出零用錢給慈善機構；幫助他人已經成為熊建鈞的習慣，內化成人格的一部分。

    「主動幫助別人是最好的教育典範，很感動。」連志峯表示，熊建鈞非常低調，認為這是他該做的，一度不接受採訪，師長認為此事可以拋磚引玉，不斷鼓勵下，熊才同意分享這件故事。

    連志峯表示，熊建鈞物慾不高，會再思考怎麼獎勵孩子，希望透過這樣的獎勵及分享，給其他孩子一個模範榜樣學習，讓這個社會更加和諧。

    宜蘭國中一年級學生熊建鈞上學路上幫助老婦。（宜蘭國中提供）

    宜蘭國中一年級學生熊建鈞上學路上幫助老婦。（宜蘭國中提供）

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