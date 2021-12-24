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    首頁　>　宜蘭縣

    蚊子館變身長者運動天地 羅東樹林社區總幹事獲金典獎

    羅東樹林社區發展協會總幹事黃再興，獲得衛福部社區金典英雄獎。（記者林敬倫攝）

    羅東樹林社區發展協會總幹事黃再興，獲得衛福部社區金典英雄獎。（記者林敬倫攝）

    2021/12/24 15:36

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕羅東樹林社區發展協會總幹事黃再興，18年前剛接任社區理事長時，社區活動據點還是蚊子館，透過長年以來努力地寫計畫爭取資源，社區獲得活化，已集結20個附屬團體與400多名長者到社區活動，轉任總幹事的黃再興因此獲得衛福部社區金典英雄獎，社區也入圍金典之星獎。

    樹林社區照顧關懷據點，是位在土地公廟旁的據點，除初二、十六都有居民來拜拜，更有太鼓、國樂、書法、歌仔戲、繪畫、太極拳、瑜珈、歌唱、不老棒球及柔力球等社團，上課時間依長輩作息規劃，分成早中晚時段讓長輩自由選擇參加，共已有500多名社區長者參與。

    樹林社區理事長林美滿說，來據點的男性長者約佔41％，主要是被多元的課程所吸引前來，每次上課都有免費提供水煮蛋或養生奶當點心，不只上課有收穫也有機會成為志工，在這裡，男性志工多負責送餐、搬東西等工作，女性志工則以電話問安、關懷訪視及廚房工作為主。

    黃再興說，經營社區18年，他對社區的營造，無私奉獻，能獲得金典英雄獎，可以說相當不容易，全國4500個據點，只有5個人能得獎，真的讓他很開心，希望自己的付出，可以讓更多的長者健康、快樂，他獲獎得到的3萬元獎金，將全數捐出給社區邊緣戶。

    縣議員劉添梧說，樹林社區在宜蘭縣是經營成果最有多的社區，非常受到肯定，除了得獎，還獲得衛福部補助施設電梯，是地方上最熱鬧也最有活力的社區，每年吸引50組外縣市社區參訪。

    羅東樹林社區長者，跟著教練一起運動。（記者林敬倫攝）

    羅東樹林社區長者，跟著教練一起運動。（記者林敬倫攝）

    羅東樹林社區總幹事的黃再興（右3）獲得衛福部社區金典英雄獎，社區也入圍金典之星獎。（記者林敬倫攝）

    羅東樹林社區總幹事的黃再興（右3）獲得衛福部社區金典英雄獎，社區也入圍金典之星獎。（記者林敬倫攝）

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