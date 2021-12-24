大同鄉農林立偉耕耘有機茶 「被遺忘的茶種」獲全國有機茶首獎

宜蘭茶農林立偉（左1）、黃秋雄（左2）、李維（右1）的茶葉獲得好評，宜蘭縣長林姿妙（右2）功賀3人獲獎。 （記者蔡昀容攝）

2021/12/24 13:04

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭茶農真厲害！43歲大同鄉農林立偉種有機茶10年，今年以「被遺忘的茶種」2028品系茶葉角逐全國有機茶TAGs分類分級評鑑條形組，榮獲第一名「翠蛙選」，相當不易；而宜蘭縣冬茶品質評鑑競賽結果近期也出爐，烏龍茶組、新品種組特等獎都由冬山鄉農奪下，分別是48歲黃秋雄、40歲李維。

全國有機茶TAGs分類分級評鑑，由行政院農委會茶業改良場主辦，依照台灣茶業分類分級系統（TAGs）進行五感評比與風味描述，林立偉選用的2028品系包種茶種，主調性是花香、果香、甜香，具蘭花、槴子花優雅花香，及梨、香瓜、荔枝細緻果香，蔗糖、奶油甜香氣，茶湯鮮甜細膩，口感平衡細緻滑順，餘韻持久，獲得評審青睞。

林立偉是製茶第二代，家中經營「玉露茶園」，面積約5公頃，曾獲三屆宜蘭縣有機茶王殊榮，用有機方式種茶已經十年，沒有化學農藥、除草劑且手工採收；參賽的2028品系茶種，抗病力強，適合有機，但過去設備不夠好，該茶種含水量高，導致製茶困難，未進行推廣，有「被遺忘的茶種」之稱，現在設備較好，茶的走水、發酵程度都能掌握。

另外，宜蘭縣舉辦冬茶品質評鑑競賽，分成烏龍茶、新品種兩組。烏龍茶特等獎由黃秋雄拿下，黃說，在一般人印象，高山茶比較好，冬山低海拔氣候條件差，但他不同於傳統作法，使用產季調節、室內萎凋等方式做，茶湯顏色、香味都不輸高山茶。

新品種特等獎則由李維拿下。李維原本在內湖科學園區從事科技業，家族一度反對他返鄉從事農務，李維與家族溝通後，2016接手茶園，投入成本汰換老舊設備，在其他茶農前輩不藏私的分享下，他逐漸作出成績，製茶穩定，這次參賽使用金萱茶種，不同於其他縣市的奶香風味 ，是宜蘭前輩們研發出的獨特桂花、蘭花香，「沒有這些不藏私的前輩，我不會這麼快就得獎」。

宜蘭縣長林姿妙今天致贈匾額祝賀三位茶農獲獎，宜蘭好山好水，加上農民用心，出了許多好茶，現在正值宜蘭冬茶上市季節，歡迎大家品嘗採購。

宜蘭茶農林立偉的有機包種茶（黑色包裝）、黃秋雄的烏龍茶（後右）、李維的金萱茶（後左）獲獎。（記者蔡昀容攝）

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