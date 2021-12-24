免費營養午餐麵包發霉、雞翅長毛 宜縣府研議調高每餐價格

羅東東光國中發生學生吃營養午餐時，發現雞翅長毛的情形。（讀者提供）

2021/12/24 12:49

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小免費營養午餐問題連環爆，羅東東光國中近期有家長爆料，營養午餐的雞翅長毛，麵包還有發霉的情形，讓學生難以下肚；縣府祕書長林茂盛說，已請教育處會同衛生局、農業處，加強廠商稽查，也正檢討現有契約，看是否要提高對廠商的罰則，至於營養午餐每餐的價格縣府也正研議調高，盼能提升供餐品質。

宜蘭縣免費營養午餐11月發生食物中毒事件，導致86名師生上吐下瀉，縣府依合約更換新的供應廠商，但11日首日上工，又發生餐車打翻與餐具未送到學校的情況，問題一籮筐。

本報收到讀者爆料，近期羅東東光國中營養午餐，再度發生雞翅長毛與麵包發霉的情形，據校方說，學校15日美術班吃營養午餐時，發現廠商提供的雞翅有長毛的情形，讓學生難以下肚，向廠商反映後，為了補償，廠商遂買了每個48元的麵包，提供給美術班24名學生，但有3名學生發現拿到的麵包發霉，相當傻眼。

校方說，再度反映問題後，廠商除深感抱歉，也立即決定對美術班學生進行精神補償，每人發200元慰問金，負起相關責任，新廠商在11日上工之後，經歷第1週磨合期，供餐的確有不穩定的情況，但從17日之後，供餐品質已恢復正常，沒有再發生問題。

宜縣100所國中小學，免費營養午餐每年預算約2.7億元，學生每餐約42元，針對近期廠商提供的營養午餐品質不斷發生問題；林茂盛說，會要求教育處會同衛生局與農業處，加強對於營養午餐廠商的稽查，確保符合契約規定。

林茂盛說，至於契約內的扣點、扣款與終止契約等罰則，也已請教育處，針對廠商近期發生的缺失，納入檢討中，研議是否提高相關罰則，以確保廠商更注意供餐品質。

至於國中小免費營養午餐的每餐價格是否提升？林茂盛說，國內原物料調漲，加上人力短缺，已經請教育處通盤檢討，依現階段的供餐情形，研議調高每餐的價格，以提升服務品質。

廠商提供補償學生的麵包，也有發黴的情況。（讀者提供）

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