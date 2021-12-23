圓弱勢孩子的耶誕小願望！新月教育基金會揪愛送幸福

新月教育基金會今年為531名弱勢孩童圓夢。（新月教育基金會提供）

2021/12/23 22:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘭城晶英酒店攜手「新月教育基金會」舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」公益活動，今年一共集結531名孩童的心願卡，分別來自宜蘭、台東地區共7個社福機構，高掛於酒店大廳6米高的耶誕樹上，同步於11月18日中午12點上傳至「蘭城晶英酒店臉書粉絲頁」開放認領，湧入廣大粉絲，爭相留言為孩子實現心願，為孩子圓夢。

新月教育基金會說，圓夢計畫展開13年來，一共累積實現了4561份心願，孩子們的心願通常是缺乏的生活必需品、平常沒有機會獲得的奢侈品，或體貼家人的心意。有孩子在心願卡上寫說，「因為疫情的關係，每天出門上學都需要戴口罩，家裡的口罩都很快就用完了，所以我想要3盒口罩，謝謝你們的祝福。」

也有孩子說，「因為媽媽生病身體不舒服，家裡需要我們整理，但東西很多都亂放，想要有幾個整理箱可以收納東西。」

新月教育基金會說，蘭城晶英酒店以打造優質的親子家庭旅遊度假環境聞名，更期盼能夠為弱勢孩童盡一份心力，推動社會善的循環，期盼未來持續擴及，串連各地民眾的愛心，讓更多孩子獲得關注與溫暖，每年11月中旬，歡迎大家關注「蘭城晶英酒店官方臉書粉絲頁」，一同加入耶誕圓夢計畫！

新月教育基金會今年為531名弱勢孩童圓夢。（新月教育基金會提供）

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