校園施工害氣喘過敏？宜蘭縣某小學校長、總務主任遭教師控殺人未遂

宜蘭地檢署外觀。（記者蔡昀容攝）

2021/12/23 16:20

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣一名蔡姓小學教師，指控學校施工沒防塵、除塵，害她過敏就醫住院，告校長、總務主任殺人未遂；被告2人否認，表示有除塵和清潔。宜蘭地檢署認為，該名教師先前也有就診紀錄，氣喘發作與工程間因果關係難認定，不起訴。

蔡姓教師控，6月從台北市調到宜蘭縣的國小任職，國小校長明知她患有罕見之非典型嚴重氣喘，如遇黴菌或粉塵，會引發嚴重呼吸道過敏反應，極易導致死亡或植物人，卻與主任雇用工人在其使用的教室施工，施工過程沒做好防塵措施，完工後也未進行除塵，教室內教具、書本、櫥櫃、書架等，都出現嚴重發霉，她數次向2人反應卻未獲處理，導致她去年10月21日因過敏送醫治療，隔天再至另家醫院住院，11月6日出院。

校長、總務主任接受訊問時堅決否認，兩人都是9月開學後才得知蔡女有過敏一事，該間教室位在2樓，7月1日至8月20日施工，8月31日驗收，完工後都有除塵及打掃，廠商先幫忙復原場地，主任、辦公室人員再進行打掃，並將教具、書本、書櫃、書架等清出陳列在1樓，教室裡書籍都清空了，後續交由學生天天打掃。總務主任表示，當時有應蔡女要求再打掃一次，並用抹布擦拭櫥櫃等物品。

檢方調查，蔡女去年8月20日、9月22日、10月20日至醫院固定門診，10月21日、22日因氣喘發作就醫，11月6日出院；但同年5月21日，蔡女以同一病症住院，顯示她轉校前就有氣喘宿疾住院情形，難認定10月21日氣喘發作與國小工程有因果關係，被告2人所為與殺人未遂罪的構成要件尚屬有間，難憑蔡女片面指訴，對2人為不利認定，也無其他積極證據認定2人犯行，認定校長、總務主任罪嫌不足不起訴。

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