為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    校園施工害氣喘過敏？宜蘭縣某小學校長、總務主任遭教師控殺人未遂

    宜蘭地檢署外觀。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地檢署外觀。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/23 16:20

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣一名蔡姓小學教師，指控學校施工沒防塵、除塵，害她過敏就醫住院，告校長、總務主任殺人未遂；被告2人否認，表示有除塵和清潔。宜蘭地檢署認為，該名教師先前也有就診紀錄，氣喘發作與工程間因果關係難認定，不起訴。

    蔡姓教師控，6月從台北市調到宜蘭縣的國小任職，國小校長明知她患有罕見之非典型嚴重氣喘，如遇黴菌或粉塵，會引發嚴重呼吸道過敏反應，極易導致死亡或植物人，卻與主任雇用工人在其使用的教室施工，施工過程沒做好防塵措施，完工後也未進行除塵，教室內教具、書本、櫥櫃、書架等，都出現嚴重發霉，她數次向2人反應卻未獲處理，導致她去年10月21日因過敏送醫治療，隔天再至另家醫院住院，11月6日出院。

    校長、總務主任接受訊問時堅決否認，兩人都是9月開學後才得知蔡女有過敏一事，該間教室位在2樓，7月1日至8月20日施工，8月31日驗收，完工後都有除塵及打掃，廠商先幫忙復原場地，主任、辦公室人員再進行打掃，並將教具、書本、書櫃、書架等清出陳列在1樓，教室裡書籍都清空了，後續交由學生天天打掃。總務主任表示，當時有應蔡女要求再打掃一次，並用抹布擦拭櫥櫃等物品。

    檢方調查，蔡女去年8月20日、9月22日、10月20日至醫院固定門診，10月21日、22日因氣喘發作就醫，11月6日出院；但同年5月21日，蔡女以同一病症住院，顯示她轉校前就有氣喘宿疾住院情形，難認定10月21日氣喘發作與國小工程有因果關係，被告2人所為與殺人未遂罪的構成要件尚屬有間，難憑蔡女片面指訴，對2人為不利認定，也無其他積極證據認定2人犯行，認定校長、總務主任罪嫌不足不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土城醫院耶誕「醫」起動起來 傳授對抗過敏正確觀念
    2021/12/22 16:05

    土城醫院耶誕「醫」起動起來 傳授對抗過敏正確觀念
    健康網》濕冷冬季氣喘報到？ 中醫授3輔助治療
    2021/12/18 21:49

    健康網》濕冷冬季氣喘報到？ 中醫授3輔助治療

    腿短元兇！告別「馬鞍肉」煩惱
    健康網》氣喘致夜咳、呼吸咻咻聲 醫：好好面對及控制可正常生活
    2021/12/17 15:01

    健康網》氣喘致夜咳、呼吸咻咻聲 醫：好好面對及控制可正常生活
    南投訂禁售電子煙自治條例 違者最高罰5萬元 議會一讀通過
    2021/12/14 12:08

    南投訂禁售電子煙自治條例 違者最高罰5萬元 議會一讀通過

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播