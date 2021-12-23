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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭市長江聰淵就職7週年 被讚是縣長完美人選

    活動最後江聰淵（右6）與貴賓共同按壓水晶球，秀出「啟動新蘭陽」字樣。（記者林敬倫攝）

    活動最後江聰淵（右6）與貴賓共同按壓水晶球，秀出「啟動新蘭陽」字樣。（記者林敬倫攝）

    2021/12/23 15:53

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市長江聰淵上任將屆滿7週年，今舉辦「創意新活力．宜蘭躍國際︰江聰淵市長就職7週年」活動，美國黎霧市長佩吉．鄧恩，跨海錄製影片祝福，並盛讚江聰淵是下屆宜蘭縣長的完美人選；江聰淵說，自己具有十足信心與能力，能為整體宜蘭翻開一個更美好的篇章。

    活動在新東社區打擊樂隊的昂揚樂聲中拉開序幕，再透過生動活潑市政成果短片，回顧江聰淵近年來的指標軟硬體建設，立委陳歐珀夫人徐慧諭，再致詞時大力肯定江聰淵帶領宜蘭市蛻變的領導力，國際友人也跨海透過影片，讚譽市長已透過城市外交與藝文交流成功，將宜蘭推向國際舞台，包含佩吉·鄧恩。

    活動最後江聰淵與貴賓共同按壓水晶球，秀出「啟動新蘭陽」字樣，象徵已蓄勢待發，準備為宜蘭打造一番新氣象；江聰淵表示，宜蘭市這幾年的改變有目共睹，這是集結眾人努力的成果，除了代表會鼎力玉成之外，也要向市民朋友的包容鼓勵說聲謝謝，相信這張市政建設成績單，沒有辜負大家的期望。

    他說，任內舉凡宜蘭市李科永圖書館、黎明社區活動中心、丟丟銅蘭城國際音樂節、市民之森、宜蘭河濱改造與人行鋪面改善等政績，都是令市民具體有感的耀眼成果，加上這幾年快速累積的國際聲量，宜蘭市已轉型為具有在地魅力，又能放眼國際的宜市宜居城市。

    宜蘭市長江聰淵說，自己具有十足信心與能力，能為整體宜蘭翻開一個更美好的篇章。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵說，自己具有十足信心與能力，能為整體宜蘭翻開一個更美好的篇章。（記者林敬倫攝）

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