礁溪打造藍染基地 老闆娘做抱枕、床旗布置旅店

礁溪印象藍印花布創作班今天舉辦成果展，學員合影。（記者蔡昀容攝）

2021/12/23 14:12

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕藍染近年掀起風潮，礁溪鄉種有染料原料藍草，礁溪鄉公所與宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會合作，開設礁溪印象藍印花布創作班，今天上午在礁溪長老教會舉辦成果展，其中一名學員張翠芬是旅宿業者，以藍染製作抱枕等物，布置旅店，全部手工也具當地特色。

早期礁溪、頭城是宜蘭縣主要出產藍草的鄉鎮，藍草經過沉澱發酵，形成藍泥，成為天然的還原性染料，現在礁溪則有農場專門種植藍草及生產藍泥。

宜蘭染工坊發展協會2017年起和礁溪鄉公所合作規劃「天然染工藝體驗暨培力教學活動」系列課程，今年10月3日至11月21日「礁溪印象藍印花布創作班」，邀請台灣染藝工房老師莊世琦，指導學員「藍印花布」，認識藍染及型染技法，並實地設計圖案、操作防染糊料，染製作品，今天舉行成果展。

每日溫泉旅店老闆娘張翠芬是學員之一，她說，多數人會把藍染運用在圍巾、門簾等，礁溪旅館飯店林立，她本身也是業者，於是把藍染運用在抱枕、床旗、桌旗，布置旅店，希望推廣天然染，響應環保；不少客人看了也很驚喜，詢問製程，甚至想要收藏。

宜蘭染工坊發展協會總幹事林孟均說，市場上衣物多數都是化學染料，天然染色讓染衣回到傳統作法，降低汙染，減少對身體的傷害，製作過程也具趣味性，同時呼應宜蘭「環保立縣」的精神。

礁溪鄉長張永德說，行銷礁溪，必須公私協力才能推展更多在地文創產業，礁溪天然染基地的培育成果獲大眾肯定，為培養更多工藝人才，並建立礁溪天然染工藝產業的品牌形象，未來會持續結合優質產業，以帶動觀光人潮及產業。

礁溪印象藍印花布創作班學員、每日溫泉旅店老闆娘張翠芬（左）把藍染運用在抱枕、床旗等。右為礁溪鄉長張永德。（記者蔡昀容攝）

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