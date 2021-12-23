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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣總預算案首度未政黨協商 民進黨團離席批野蠻闖關

    民進黨宜蘭縣議會黨團議員離開會場。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團議員離開會場。（記者林敬倫攝）

    2021/12/23 14:22

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣明年度總預算今3讀過關，卻首度未經政黨協商，導致預算案3讀過程中，藍綠黨團攻防激烈，有6項預算是刪除還是通過，無法取得共識，議長張建榮決議表決，民進黨宜蘭縣議會黨團出席的10名議員，因人數較少，表決贏不了，遂憤而離席，批評國民黨野蠻，讓預算強行闖關；國民黨議員則回應，預算通過全都按程序來。

    宜縣明年度預算，歲入共261億1880萬9000元，歲出共266億5434萬元，今3讀過關後，縣議會決議，歲入刪減碧候溫泉園區票價收入20萬元，歲出刪減湯圍溝、礁溪溫泉公園、清水地熱與南澳碧候溫泉的溫泉水取用費70萬元，並有1項決議與7項附帶決議。

    大會決議為，縣府明年辦理國際童玩節，如欲外國團隊未能組隊親臨參與，除人事費外，該項活動經費均不得動支，縣府應另提報計畫編列預算，送議會審議通過後，才得以動支；7項附帶決議，則包含縣府須修訂定置漁業管理自治條例、縣府需檢討童玩節免費入園的可能性等。

    不過，預算3讀過程中，藍綠攻防激烈，共有冬山河親水公園溫泉開放建設經費285萬元與菸酒管理法規定的罰鍰等共6項歲出、歲入預算無法取得共識，張建榮遂決定，不經政黨協商，直接以舉手表決的方式，審議該6項預算。

    民進黨對此不滿，出席的10名黨團議員遂離席抗議，最終預算未經表決，在國民黨與無黨聯盟取得共識下3讀過關；民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇痛批，國民黨用野蠻的方式，強行通過預算，實在有違民主精神，讓人不認同與憤怒。

    國民黨議員蔡文益則說，沒有所謂的野蠻與暴力，國民黨是按照發定程序，協助預算3讀國關，表決也是民主精神的展現，是在野黨不願參與；至於縣議會針對童玩節預算的決議，縣府祕書長林茂盛說，縣府會尊重議會，明年如童玩節仍受疫情影響，會依照議會的決議，針對預算做調整，再送議會審議。

    議長張建榮決定以表決的方式，3讀明年度總預算。（記者林敬倫攝）

    議長張建榮決定以表決的方式，3讀明年度總預算。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇（右）痛批，國民黨用野蠻的方式，強行通過預算，實在有違民主精神。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇（右）痛批，國民黨用野蠻的方式，強行通過預算，實在有違民主精神。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團議員離開會場。（記者林敬倫攝）

    民進黨宜蘭縣議會黨團議員離開會場。（記者林敬倫攝）

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