宜蘭熊讚跨年晚會 黃明志、小宇、李佳薇獨家演出

宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，左起為宜蘭市長江聰淵、歌手陳忻玥、王艷薇。（記者蔡昀容攝）

2021/12/22 14:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕新的一年將至，宜蘭市公所12月31日在蘭城新月廣場舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」，邀請金鐘獎戲劇節目男配角獎得主馬力歐、綜藝節目瘋神無雙固定班底佩遙擔綱主持，邀請黃明志、小宇、李佳薇、陳忻玥、王艷薇、廖文強、小男孩樂團等獻唱演出，所有嘉賓跨年只唱這場，可說是獨家演出，準備嗨爆全場。

「2022宜蘭熊讚跨年晚會」12月31日晚上8時至翌日0時30分登場，邀請有音樂創作鬼才之稱的黃明志、選秀節目《聲林之王》教唱導師小宇、鐵肺歌姬李佳薇、新生代靈魂女聲陳忻玥、擁有磁性嗓音的王艷薇、創作歌手廖文強與小男孩樂團演出。

宜蘭市公所今天舉辦跨年晚會宣傳記者會，王艷薇、陳忻玥來到現場，各唱1首作品為活動暖身。王艷薇說，非常期待跨年晚會，當天會帶來4首歌，都是新的作品，還有1首是公開首唱，獻給宜蘭。陳忻玥表示，先前來宜蘭玩都很開心，這次來表演，回饋給宜蘭，希望宜蘭和外縣市的朋友能聽得開心。

宜蘭市長江聰淵說，黃明志、小宇、李佳薇等人，跨年當天只到宜蘭表演，其他縣市看不到，節目保證精彩，希望透過活動，舒緩民眾緊繃的心情，一同迎向嶄新的一年，也期許受疫情影響的藝文相關產業，可以逐漸復甦。

江聰淵表示，不少來宜蘭唱跨年的歌手，後來都走紅或到小巨蛋開演唱會，例如黃明志，打趣地說「今年他來是要來還人情的」；王艷薇、陳忻玥為了來宜蘭，推掉其他縣市的邀約，預祝兩人未來「紅到擋不住」。

配合中央疫情指揮中心政策，宜蘭市公所表示，民眾參加跨年晚會，請配合實聯制、手部消毒和體溫量測，全程佩戴口罩，除了補充水分，禁止飲食；居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，或是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等疑似症狀者，不得參加活動。

宜蘭市公所提醒，跨年晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）與民權路二段38巷（民權路二段以北至舊城南路以南）實施封閉管制；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）則實施彈性管制，請民眾行經管制路段時，繞道通行；市公所也協調台鐵加開往溪北、溪南的列車，於1月1日凌晨發車，請民眾多加利用。

宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手王艷薇高歌一曲。（記者蔡昀容攝）

宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手陳忻玥現場獻唱。（記者蔡昀容攝）

「2022宜蘭熊讚跨年晚會」12月31日登場，下午5時至翌日凌晨2時，周邊將實施道路交通管制。（宜蘭市公所提供）

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