為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭熊讚跨年晚會 黃明志、小宇、李佳薇獨家演出

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，左起為宜蘭市長江聰淵、歌手陳忻玥、王艷薇。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，左起為宜蘭市長江聰淵、歌手陳忻玥、王艷薇。（記者蔡昀容攝）

    2021/12/22 14:23

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕新的一年將至，宜蘭市公所12月31日在蘭城新月廣場舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」，邀請金鐘獎戲劇節目男配角獎得主馬力歐、綜藝節目瘋神無雙固定班底佩遙擔綱主持，邀請黃明志、小宇、李佳薇、陳忻玥、王艷薇、廖文強、小男孩樂團等獻唱演出，所有嘉賓跨年只唱這場，可說是獨家演出，準備嗨爆全場。

    「2022宜蘭熊讚跨年晚會」12月31日晚上8時至翌日0時30分登場，邀請有音樂創作鬼才之稱的黃明志、選秀節目《聲林之王》教唱導師小宇、鐵肺歌姬李佳薇、新生代靈魂女聲陳忻玥、擁有磁性嗓音的王艷薇、創作歌手廖文強與小男孩樂團演出。

    宜蘭市公所今天舉辦跨年晚會宣傳記者會，王艷薇、陳忻玥來到現場，各唱1首作品為活動暖身。王艷薇說，非常期待跨年晚會，當天會帶來4首歌，都是新的作品，還有1首是公開首唱，獻給宜蘭。陳忻玥表示，先前來宜蘭玩都很開心，這次來表演，回饋給宜蘭，希望宜蘭和外縣市的朋友能聽得開心。

    宜蘭市長江聰淵說，黃明志、小宇、李佳薇等人，跨年當天只到宜蘭表演，其他縣市看不到，節目保證精彩，希望透過活動，舒緩民眾緊繃的心情，一同迎向嶄新的一年，也期許受疫情影響的藝文相關產業，可以逐漸復甦。

    江聰淵表示，不少來宜蘭唱跨年的歌手，後來都走紅或到小巨蛋開演唱會，例如黃明志，打趣地說「今年他來是要來還人情的」；王艷薇、陳忻玥為了來宜蘭，推掉其他縣市的邀約，預祝兩人未來「紅到擋不住」。

    配合中央疫情指揮中心政策，宜蘭市公所表示，民眾參加跨年晚會，請配合實聯制、手部消毒和體溫量測，全程佩戴口罩，除了補充水分，禁止飲食；居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，或是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等疑似症狀者，不得參加活動。

    宜蘭市公所提醒，跨年晚會當天下午5時至翌日凌晨2時將實施道路交通管制，舊城南路（泰山路以東至中山路二段以西）、西後街（舊城南路以北至南興街以南）與民權路二段38巷（民權路二段以北至舊城南路以南）實施封閉管制；神農路二段（民權路二段以北至中山路二段以南）、中山路二段及中山路三段（民權路一段以北至光復路以南）與舊城南路（中山路二段以東至崇聖街以西）則實施彈性管制，請民眾行經管制路段時，繞道通行；市公所也協調台鐵加開往溪北、溪南的列車，於1月1日凌晨發車，請民眾多加利用。

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手王艷薇高歌一曲。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手王艷薇高歌一曲。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手陳忻玥現場獻唱。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭市公所今天舉辦「2022宜蘭熊讚跨年晚會」宣傳記者會，歌手陳忻玥現場獻唱。（記者蔡昀容攝）

    「2022宜蘭熊讚跨年晚會」12月31日登場，下午5時至翌日凌晨2時，周邊將實施道路交通管制。（宜蘭市公所提供）

    「2022宜蘭熊讚跨年晚會」12月31日登場，下午5時至翌日凌晨2時，周邊將實施道路交通管制。（宜蘭市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2022歡樂宜蘭年紅包可愛老虎主視覺 化身天燈造型存錢筒
    2021/12/20 12:38

    2022歡樂宜蘭年紅包可愛老虎主視覺 化身天燈造型存錢筒
    跨年迎曙光去哪玩 觀光局推懶人包
    2021/12/18 05:30

    跨年迎曙光去哪玩 觀光局推懶人包

    台積電將帶動發展 亞灣漢神豪宅創價
    送夕陽、跨年、迎曙光懶人包 1張圖秒懂
    2021/12/17 16:50

    送夕陽、跨年、迎曙光懶人包 1張圖秒懂
    元旦3天連假 高公局估「這一天」國道車流量最大
    2021/11/30 16:31

    元旦3天連假 高公局估「這一天」國道車流量最大

    長照體系的神助手 福斯商旅 T6.1 Kombi 福祉車
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播