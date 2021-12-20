太平山蹦蹦車180度「轉頭秘技」曝光 網友驚呼連連

黃色系的太平山蹦蹦車，是昔日運材台車改裝而成。（記者江志雄翻攝）

2021/12/20 18:55

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的蹦蹦車，是園區人氣遊憩設施，很多人搭過，卻不知列車車頭如何轉向，園方最近PO上180度「轉頭秘技」影片，畫面曝光後，大批網友驚呼，「原來是這樣轉向的啊」。

太平山蹦蹦車是昔日運材台車，停止伐木後，太平山車站到茂興車站之間3公里鐵道轉型為觀光使用，最大特色是行駛時發出「蹦」、「蹦」聲響，車廂是開放式空間，沿線景致一覽無遺。

蹦蹦車從太平山車站發車，20分鐘便抵達終點站茂興車站，遊客下車後，車頭獨自往前行駛300公尺，停在圓形轉車盤轉向，再駛回茂興車站，拖帶車廂返回太平山車站。

園方PO上網的「轉頭秘技」影片，畫面中蹦蹦車頭停在圓形轉車盤上，司機員下車固定車頭，用人力轉動轉車盤，讓車頭180度轉向，網友留言，「第一次看到」、「好經典的畫面」、「完全手工」。

園方解釋，蹦蹦車因軌道腹地有限，沿線採單軌通行，行駛到茂興車站，乘車下車後，車廂停在月台，車頭向前開到距離車站300公尺處的轉車盤轉向，乘客若沒有及時跟上，就無緣見到「轉頭秘技」，列車車頭用人力轉向，在國內已相當罕見。

蹦蹦車圓形轉車盤距離茂興車站約300公尺。（圖由羅東林管處提供）

太平山蹦蹦車車頭「轉頭秘技」畫面曝光，網友驚呼連連。（圖由羅東林管處提供）

蹦蹦車開到轉車盤時，司機員下車將車頭180度轉向。（圖由羅東林管處提供）

蹦蹦車車廂是開放式空間，沿線景致一覽無遺。（資料照，記者江志雄翻攝）

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