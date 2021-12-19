作家黃春明獲金鼎獎 赴宜蘭與文友聚會

作家黃春明談到自己6年前罹癌，面臨生死交關，他曾問時間自己還有多少時間，而體悟佛家「日日好日」的道理。（記者林敬倫攝）

2021/12/19 16:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕87歲作家黃春明罹癌後依舊勤於筆耕，病中撰寫長篇小說「秀琴，這個愛笑的女孩」，獲得第45屆金鼎獎。黃春明今日與宜蘭的文友聚會，文化部長李永得也出席，他期盼台灣文學，未來能推向國際；黃春明則談到自己6年前罹癌，面臨生死交關，他曾問時間自己還有多少時間，而體悟佛家「日日好日」的道理。

李永得說，黃春明從年輕就開始寫作，中央與地方等大小文化獎都得遍，且黃老師越老越健康、越老創作力越旺盛。

李永得指出，文化部在台灣文學館升格後，也一直想把台灣文學逐漸推往國際，加強文學作品外譯，並辦理國際研討會，希望不久的未來，有台灣的文學作家能，夠得到諾貝爾文學獎。

黃春明則在會中生動地描述自己罹患淋巴癌後的生命歷程，他說，6年前得了癌症，他就問時間，「我還有多少時間？」時間告訴他，還有多少時間不重要，重要的是還能做什麼。

黃春明說，以他現在這樣的情形，才知道佛教說的「日日好日」的意思，自己什麼時候要走都不知道，活一天等於又賺到一天，所以每天都是好的日子。

他也認為，生活即是教育，教育即是生活，他曾經在屏東大學題字，「生活教育的教室有多大？天與地！」現在人的生活越來越狹小，只活在手機裡。

作家黃春明（中）與妻子（左）、媳婦（右）與孫子女合照。（記者林敬倫攝）

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