為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    作家黃春明獲金鼎獎 赴宜蘭與文友聚會

    作家黃春明談到自己6年前罹癌，面臨生死交關，他曾問時間自己還有多少時間，而體悟佛家「日日好日」的道理。（記者林敬倫攝）

    作家黃春明談到自己6年前罹癌，面臨生死交關，他曾問時間自己還有多少時間，而體悟佛家「日日好日」的道理。（記者林敬倫攝）

    2021/12/19 16:20

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕87歲作家黃春明罹癌後依舊勤於筆耕，病中撰寫長篇小說「秀琴，這個愛笑的女孩」，獲得第45屆金鼎獎。黃春明今日與宜蘭的文友聚會，文化部長李永得也出席，他期盼台灣文學，未來能推向國際；黃春明則談到自己6年前罹癌，面臨生死交關，他曾問時間自己還有多少時間，而體悟佛家「日日好日」的道理。

    李永得說，黃春明從年輕就開始寫作，中央與地方等大小文化獎都得遍，且黃老師越老越健康、越老創作力越旺盛。

    李永得指出，文化部在台灣文學館升格後，也一直想把台灣文學逐漸推往國際，加強文學作品外譯，並辦理國際研討會，希望不久的未來，有台灣的文學作家能，夠得到諾貝爾文學獎。

    黃春明則在會中生動地描述自己罹患淋巴癌後的生命歷程，他說，6年前得了癌症，他就問時間，「我還有多少時間？」時間告訴他，還有多少時間不重要，重要的是還能做什麼。

    黃春明說，以他現在這樣的情形，才知道佛教說的「日日好日」的意思，自己什麼時候要走都不知道，活一天等於又賺到一天，所以每天都是好的日子。

    他也認為，生活即是教育，教育即是生活，他曾經在屏東大學題字，「生活教育的教室有多大？天與地！」現在人的生活越來越狹小，只活在手機裡。

    作家黃春明（中）與妻子（左）、媳婦（右）與孫子女合照。（記者林敬倫攝）

    作家黃春明（中）與妻子（左）、媳婦（右）與孫子女合照。（記者林敬倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紅磚屋將熄燈 黃春明說最後一次故事
    2020/12/27 05:30

    紅磚屋將熄燈 黃春明說最後一次故事
    紅磚屋下一步？ 宜縣文化局拚明年3月前完成甄選
    2020/12/26 17:14

    紅磚屋下一步？ 宜縣文化局拚明年3月前完成甄選

    醫師證實！一天一杯終結啤酒肚
    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜
    2020/12/26 17:00

    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜
    紅磚屋熄燈引熱議 林姿妙自掏腰包買140本黃春明小說贈局處首長
    2020/12/22 15:03

    紅磚屋熄燈引熱議 林姿妙自掏腰包買140本黃春明小說贈局處首長

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播