2個多月5起槍擊案 宜蘭警方將提高見警率

宜蘭縣今再傳槍響，導致1死1傷，警方將加強見警率，淨化治安。（記者林敬倫攝）

2021/10/19 14:56

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今再傳槍響，導致1死1傷，2個多月來已發生5起槍擊案，造成2名員警受傷，讓地方人心惶惶，藍綠議員呼籲警方，應積極肅槍、肅毒，才能保障縣民的生命、財產安全，尤其外地可疑人士，更應加強監控，淨化宜蘭治安；警方說，每件槍擊案警方都在短時間內偵破，查緝量能足夠，未來會增加見警率，盼嚇阻不肖分子。

今年8月2日，頭城鎮深夜發生槍擊案，礁溪警分局頭城分駐所警員蔡旻庭攔查交通違規時，遭呂姓犯嫌開槍，胸口中彈還貫穿肺部，所幸保住一命。

事發隔天，五結鄉某民宿又傳出槍響，犯嫌除了開4槍威嚇，還擄走被害人到山區痛打；到了10月7日，礁溪銀樓發生搶案，老闆遭一名陳姓犯嫌開槍，所幸子彈從頭部旁邊擦過，老闆無生命危險保住一命，犯嫌也未搶走任何錢財。

同月12日，縣警局保安隊員警在三星鄉看見可疑車輛欲攔查，但游姓與高姓犯嫌不從，被警攔查到後還攻擊警方，導致員警只能開槍還擊，1名警察受傷；今宜蘭市又發生一起債務糾紛槍擊案，導致1死1傷，算一算短短2個多月，宜蘭已發生5起槍擊案件，造成2名員警受傷。

雖然每件槍擊案警方都立即偵破，但也造成地方上人心惶惶。縣議員謝燦輝說，槍擊案一連串發生，警方應該加強掃槍、掃毒，否則會造成縣民恐慌；縣議員劉添梧說，槍擊案不斷發生，代表宜蘭很不平安，警方應加強臨檢與訓練，減少警方受傷的機會，才能讓民眾放心。

縣議員陳鴻禧則認為，宜蘭在雪隧開通後，外來人口增加治安變複雜，警方應加強外來可疑人士的監控；縣議員黃定和則認為，警方雖然在治安防治方面已經很努力，但槍擊案連續發生，代表不肖人士沒把現有的防治作為看在眼裡，警方應該思考其它的防治作為。

警方說，轄區內近期發生的槍擊案，都是個案，不應過度連結，且警方也都在短時間內偵破，代表查緝量能足夠。

警方說，警察就像人體白血球，那裡有病就往那裡打擊，舉例來說，在礁溪銀樓搶案後，警方就已加強當鋪、金融業的巡邏，近期也正在進行第2波肅槍、肅毒的行動，未來也會持續增加見警率，嚇阻不肖份子。

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