台灣中油壯圍加油站公廁 變身「便所藝廊」

台灣中油宜蘭縣壯圍加油站邀請各界為「幸福便所」揭牌。（記者游明金攝）

2021/10/19 14:26

［記者游明金／宜蘭報導］台灣中油宜蘭縣壯圍加油站公廁是經過認證的綠建築，中油發揮巧思，掛上鄉內學童的藝術創作變身「便所藝廊」，並請美福社區歌仔班創作「便所歌仔」在今天發表，並為「幸福便所」揭牌。台灣中油表示，多年來持續推動公廁文化，提供乾淨衛生廁所讓大家「方便」，是中油一直努力的目標。

台灣中油在2003年開始推動公廁改造計畫，舉辦公廁論壇，重視環境消毒、通風，並逐漸更換成免治馬桶，將廁所改造成舒適乾淨的環境。

油銷事業部東區營業處副處長吳偉彥說，今年公廁文化重點，是推動「消、栽、起、扶」四大方向，「消」就是消毒防疫、「栽」是加強綠美化植栽，「起」跟「扶」代表的是起身用扶手，提供友善的如廁空間。

壯圍加油站長張桂崇說，壯圍站廁所是認證過的綠建築，通風採光佳，再掛上鄉內國小學童的藝術創作，轉身成「便所藝廊」，加油站也與社區文化融合，提供會議室供鄉親使用，舉辦藝文及社區活動，為鄉民的幸福加滿油，是鄉民公認的「幸福加油站」。

加油站今天邀請鄉長沈清山，以「幸福便所」為公廁命名，並啟用「便所藝廊」；中油油品行銷事業部副執行長邱垂興、零售室副主任施俊仲等人，也到場參加。壯圍美福社區歌仔班編寫「幸福便所歌仔」，在「便所前樹仔腳」發表，對中油長期融入社區，推動環保、藝文活動，提供優質廁所等措施，表示肯定。

台灣中油宜蘭縣壯圍加油站公廁發揮巧思，掛上鄉內學童藝術創作，變身「便所藝廊」。（記者游明金攝）

壯圍美福社區歌仔班創作「便所歌仔」在今天發表。（記者游明金攝）

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