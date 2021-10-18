太平山鳩之澤溫泉區收費變貴？傳委外經營引地方反彈聲浪

太平山鳩之澤溫泉區傳出委外經營，引發反彈聲浪。（圖由羅東林管處提供）

2021/10/18 20:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉區，傳出要委外經營，縣議員陳傑麟質疑黑箱作業，一旦落入財團之手，日後收費會變貴，若一意孤行，他將帶隊抗爭；林務局羅東林管處說，正在蒐集各界意見納入評估。

鳩之澤溫泉區的泉水屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，寶藍色水質被譽為「台版冰島藍湖」，現有湯屋、大眾池、溫泉煮蛋槽、自然步道，是太平山的旅遊熱點，不過，林務局擬採OT促參模式委託民間經營，外界擔心可能是太平山食宿外包的第一步，最近召開公聽會，引發反彈聲浪，大同鄉長何勝立、縣議員陳傑麟都表達反對立場。

陳傑麟說，鳩之澤是大同鄉泰雅族茂安部落的傳統領域，依照原住民基本法第二十一條規定，此事應先取得部落同意或參與，林務局從未與部落溝通，便逕自召開公聽會，罔顧原基法規定，讓人無法苟同。

再者，鳩之澤長期以來定位為國民旅遊路線，陳傑麟擔心交給財團經營後，不僅泰雅族人無法自由進出傳統領域，民間業者為了營利考量，勢必調高收費，入園遊客荷包恐會大失血，建請林務局聽從民意審慎考量，否則後果自負。

何勝立說，鳩之澤位在大同鄉行政轄區，與其委託廠商經營，不如交給大同鄉公所管理，營造成具有泰雅族特色的景點，增加鄉庫收入，提供族人更多工作機會。

羅東林管處回應，鳩之澤是否委外經營尚未核定，若能交給專業團隊管理，可提升整體服務品質，吸引更多遊客，有助於永續經營，盼藉由公聽會蒐集地方人士意見，會把各界建議納入後續評估的參考。

鳩之澤寶藍色水質。（圖由羅東林管處提供）

鳩之澤溫泉煮蛋槽。（圖由羅東林管處提供）

鳩之澤自然步道。（圖由羅東林管處提供）

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