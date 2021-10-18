冬山河溫泉區劃設範圍 地方有「異」見

冬山河親水公園經宜蘭縣政府探勘，挖到水溫50多度的碳酸氫鈉泉，縣府研擬向交通部觀光局申請劃設溫泉區。（記者林敬倫攝）

2021/10/18 17:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河親水公園經縣府探勘，挖到水溫50多度的碳酸氫鈉泉，預訂明年2月向交通部觀光局申請劃設溫泉區；但溫泉區劃設範圍地方卻有「異」見，有人認為應僅限於公園範圍，有人則認為範圍應擴及公園周邊民宿與飯店；縣府表示，溫泉區範圍仍在研議中，待確定後會對外召開說明會。

縣府工商旅遊處去年度編列1700萬元預算，在冬山河親水公園內，鑿一口800公尺深的探測井；根據探勘結果，縣府在地下800公尺挖到水溫50多度，俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉。

縣府將探測結果撰寫溫泉區管理計畫，擬向觀光局申請溫泉區劃設，打造觀光新景點。若通過審查，親水公園將新建湯屋、泡腳池，讓園區夏天戲水、秋冬泡湯，平衡淡旺季人潮。

不過，溫泉區的範圍，地方很有「異」見；縣議員楊弘旻認為，溫泉區應僅限親水公園範圍，如果劃出公園外，會讓淪為炒地皮，受益的只有財團，更有過度開發疑慮。

縣議員簡松樹有不同看法，他認為，溫泉區若僅限公園範圍，效益太低，綁手綁腳，無助當地觀光產業發展，只有擴大範圍，讓附近民宿與飯店受益，才能擴大觀光效益。

縣府工旅處回應，親水公園溫泉井探勘與溫泉區規劃，縣府會以總量管制永續經營、公平、不與民爭利等3個原則開發，溫泉區管理計畫還在撰寫階段，預定明年2月報交通部觀光局核定，溫泉區範圍也在研議中，不會違背上述3原則。

縣府工商旅遊處去年度編列1700萬元預算，在冬山河親水公園內，鑿一口800公尺深的探測井；圖為探測井。（記者林敬倫攝）

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