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    首頁　>　宜蘭縣

    不向命運低頭 生命鬥士陳景維用1根手指頭出書

    宜蘭縣冬山囝仔陳景維，用右食指按滑鼠點字，出版「維小的我 想撼動這個世界」。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣冬山囝仔陳景維，用右食指按滑鼠點字，出版「維小的我 想撼動這個世界」。（記者江志雄攝）

    2021/10/18 16:37

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山囝仔陳景維罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，最近運用10根手指唯一能動的右食指按滑鼠點字，出版「維小的我 想撼動這個世界」勵志書籍，冬山鄉長林峻輔今天認購100本，為這位生命鬥士加油。

    21歲的陳景維，目前就讀蘭陽技術學院數位行銷系四年級，因「脊髓性肌肉萎縮症」造成脊椎嚴重側彎，器官功能衰退，手腳萎縮無力，必須乘坐電動輪椅代步，但他不向命運低頭奮發向上，已取得電腦軟體等6張證照，去年獲頒總統教育獎。

    陳景維立下3個願望，包括完成大學學業、出書、成立數位行銷工作室自力更生，第1個願望預計明年6月完成，慈濟基金會贊助經費幫他實現第2個願望，出版「維小的我 想撼動這個世界」。

    林峻輔被陳景維的勇敢與毅力所感動，向他購買100本新書，捐給鄉公所主管、冬山鄉立圖書館及鄉內各級學校，盼大家遇到困境時，展現正能量突破瓶頸；鄉代會主席黃強呈也現身鄉公所贈書會場表達力挺之意。

    陳景維說，賣書所得扣除成本後捐給公益團體，人生的第3個願望成立數位行銷工作室，除了養活自己，還要延攬其他身障人士加入，以行動回饋社會。

    「維小的我 想撼動這個世界」有宜蘭縣長林姿妙、林峻輔等人寫文推薦，有5個章節，初稿內容由維維透過右食指按下滑鼠，一個字一個字打出來，與各界分享心路歷程，內容頗具勵志性。

    新書內容頗具勵志性。（記者江志雄攝）

    新書內容頗具勵志性。（記者江志雄攝）

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