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    普悠瑪出軌案吳榮欽、柳燦煌無罪 法官：與本案無相當因果關係

    臺鐵綜合調度所所長吳榮欽無罪。（資料照）

    臺鐵綜合調度所所長吳榮欽無罪。（資料照）

    2021/10/18 12:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕普悠瑪翻覆案今天宜蘭地方法院宣判，司機尤振仲判刑4年6個月，但台鐵綜合調度所長吳榮欽、機務處前副處長柳燦煌無罪。對於吳、柳無罪原因，法官認為，列車出軌翻覆，與柳、吳行為無因果關係存在。

    宜蘭地院表示，檢方起訴柳燦煌未將「ATP遠端監視系統」列入檢驗測試程序，致普悠瑪電聯車（包括此案事故列車）於檢驗測試程序中，未察知「ATP遠端監視系統」未運作即投入營運，而有過失。

    但法官認為，柳雖主持「傾斜式電聯車136輛購案」技術資料總檢討會議，其既已依照規定召集相關技術人員進行審查會議審查，經認證公司認證程序無誤，惟因製造商住友公司、日車公司所提供文件有疏漏，而未將「ATP遠端監視系統」列入檢查、測試項目，尚難認為有所過失。

    至於吳榮欽，檢方認為普悠瑪電聯車檢驗與驗收，自投入營運以來，均疏未察知「ATP遠端監視系統」未運作，而有過失。

    但法官認為，吳於普悠瑪電聯車採購案所負責部分，僅係於列車試運轉階段負責調配車輛行車調度，並未參與「整備測試」，難認其有所過失。

    宜蘭地院指出，「ATP系統」為列車自動防護輔助駕駛設備，「ATP遠端監視系統」屬行車調度無線電話系統，功能是在有司機員關閉ATP系統時，通知綜合調度所方式之一，應屬通訊系統設備，不可將「ATP遠端監視系統」功能，與輔助駕駛列車自動防護系統「ATP系統」等同視之或混為一談。

    法官表示，尤振仲關閉「ATP系統」，確實造成列車失去自動強制減速及煞車等防護功能，此案是因司機恣意關閉ATP系統，復超速行駛，嚴重違反列車運轉之操作程序，致列車出軌翻覆、乘客死傷結果，與柳、吳行為，無相當因果關係存在。

    機務處前副處長柳燦煌無罪。（資料照）

    機務處前副處長柳燦煌無罪。（資料照）

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