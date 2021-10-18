普悠瑪事故2人獲判無罪 自救會嘆司法已死

台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成18死116人輕重傷。（資料照）

2021/10/18 12:52

〔記者陳賢義／台東報導〕2018年普悠瑪宜蘭新馬站翻車事故造成18人死亡、逾200人受傷，宜蘭地方法院今日上午11點宣判，司機員尤振仲判刑4年6個月，台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度所總所長吳榮欽無罪，普悠瑪自救會長董小羚未到場聆判，知悉判決結果哀嘆司法已死，強調3年前原諒了尤振仲，卻沒想到卻是原諒了台鐵背後更大的共同犯罪結構。

案經宜蘭地院審決今日上午11點宣判，法官認為，司機員尤振仲誤判列車之ATP系統故障，而恣意關閉ATP系統，復超速行駛，嚴重違反列車運轉之操作程序，致列車出軌翻覆、乘客死傷之結果，尤被依過失致死判4年6個月徒刑；另針對柳、吳2被告則認為柳、吳的行為，顯無相當因果關係存在，難認柳、吳需負本件公訴意旨所述之過失致人於死等罪之責。

董小羚表示，目前正與律師團研究，不知柳、吳2人為何會獲判無罪，意外事故3週年、21日下午會正式對外說明。另也強調台鐵根本沒改善，仍採取一貫手法，一旦出事就全都推諉給司機扛，她沒有辦法多說什麼；2021「0402台鐵408次太魯閣號事故」司機員被諭為英雄，普悠瑪事故司機員卻成了狗雄，司法已死，會與律師研究後再統一說明，她只能說3年前原諒了司機，沒想到原諒的卻是台鐵背後更大的共犯結構。

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