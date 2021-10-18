普悠瑪事故宣判 罹難者家屬到事發現場獻花盼安息
2021/10/18 12:35
〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪翻覆意外一審今天宣判，罹難者之一台東縣卑南國中老師李詩涵的家屬，上午重返宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站意外現場獻花追思，希望她安息。
李詩涵的姊姊、姊夫、姪兒，專程從台東開車到新馬車站，帶來鮮花、卡片及李詩涵生前最愛吃的巧克力、咖啡，父母親沒有隨行。
一行人抵達車站後走向第二月台，望著事發現場，每人神情肅穆若有所思，姊夫王先生帶著家人禱告說，「3年了，時間過的很快，事發後一直為妳爭取公道，現在司法已經宣判，終於有結果，希望妳在天上做天使，要庇佑所有家人」。
姪兒在卡片上寫著「普悠事故帶走許多人生命，我很難過，真希望時間可以逆轉，不要再發生這樣的事了，我想妳了，阿姨我真的很想你」，姪子受訪時說，曾經夢見阿姨，她穿得很漂亮，但打聲招呼就離開，講到傷心處不禁潸然淚下。
姊夫王先生說，這起事故發生至今將屆滿3年，李詩涵父母承受喪女之慟，心情至今難以平復，痛批台鐵對家屬不聞不問，他們目前最大心願是盼望李詩涵安息，不要再發生這樣的意外。
普悠瑪列車2018年10月21日下午4點50分行經宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站時脫軌翻覆，造成18人死亡、215人輕重傷，宜蘭地方法院經過審理後，今天上午做出宣判。