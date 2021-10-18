普悠瑪事故宣判 罹難者家屬到事發現場獻花盼安息

普悠瑪罹難者李詩涵家屬今天到宜蘭新馬車站事發現場禱告盼她安息。（記者江志雄攝）

2021/10/18 12:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪翻覆意外一審今天宣判，罹難者之一台東縣卑南國中老師李詩涵的家屬，上午重返宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站意外現場獻花追思，希望她安息。

李詩涵的姊姊、姊夫、姪兒，專程從台東開車到新馬車站，帶來鮮花、卡片及李詩涵生前最愛吃的巧克力、咖啡，父母親沒有隨行。

一行人抵達車站後走向第二月台，望著事發現場，每人神情肅穆若有所思，姊夫王先生帶著家人禱告說，「3年了，時間過的很快，事發後一直為妳爭取公道，現在司法已經宣判，終於有結果，希望妳在天上做天使，要庇佑所有家人」。

姪兒在卡片上寫著「普悠事故帶走許多人生命，我很難過，真希望時間可以逆轉，不要再發生這樣的事了，我想妳了，阿姨我真的很想你」，姪子受訪時說，曾經夢見阿姨，她穿得很漂亮，但打聲招呼就離開，講到傷心處不禁潸然淚下。

姊夫王先生說，這起事故發生至今將屆滿3年，李詩涵父母承受喪女之慟，心情至今難以平復，痛批台鐵對家屬不聞不問，他們目前最大心願是盼望李詩涵安息，不要再發生這樣的意外。

普悠瑪列車2018年10月21日下午4點50分行經宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站時脫軌翻覆，造成18人死亡、215人輕重傷，宜蘭地方法院經過審理後，今天上午做出宣判。

李詩涵家人到新馬車站獻花追思。（記者江志雄攝）

姪兒在卡片上寫下對阿姨李詩涵的思念。（記者江志雄攝）

普悠瑪列車2018年10月21日下午4點50分行經新馬車站時脫軌翻覆，造成18人死亡、215人輕重傷。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法