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    普悠瑪出軌案宣判 法官認尤振仲誤判列車動力關ATP釀禍

    法官認定，普悠瑪出軌是因司機員尤振仲誤判列車動力關閉ATP導致。（資料照）

    法官認定，普悠瑪出軌是因司機員尤振仲誤判列車動力關閉ATP導致。（資料照）

    2021/10/18 11:35

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪案宣判，司機員尤振仲被依過失致死判4年6個月徒刑，法官認為，被告尤振仲誤判列車之ATP系統故障，於當天下午4點55分列車在八堵站起43公里處關閉ATP後，直至列車翻覆，均未重啟回復ATP系統功能之事實，才會釀禍。

    法官說，依據檢察官於2018年11月2日在宜蘭地檢署數位採證室勘驗事故列車之行車速率表、TCMS紀錄，參以2018年10月21日事故列車進入新馬站之監視器畫面、事故列車行車紀錄影像（列車前方及列車後方）畫面等證據，足認事故列車確因超速駛入彎道，旋於新馬站前出軌翻覆。

    逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心，則依據本案事故車輛行車紀錄器，以影像分格之技術取出最接近事故時之畫面，以車頭、車尾分別通行目標物之時間佐以行駛距離演算事故列車之速度，鑑定結果均確認被告尤振仲在事故發生時之車速超過140公里，並已超過傾覆之臨界速度，而造成列車翻覆。

    至於列車為何超速，法官認為，被告尤振仲誤以為ATP系統故障，自行將ATP系統關閉，使事故列車失去ATP系統之自動防護控制車速之功能，又疏未注意限制速度，以約140公里之時速超速行駛，導致列車進入彎道後隨即出軌翻覆，造成18名乘客因此死亡、6名乘客則因此受有重傷害、110名乘客受有普通傷害。

    被告尤超速行駛之過失與本案事故列車發生多人死傷之結果，具有相當因果關係，被告過失犯行，堪以認定。

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