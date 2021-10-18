普悠瑪出軌案釀18死 司機員尤振仲判4年6月

台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，導致18死亡。（資料照）

2021/10/18 11:08

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普悠瑪出軌案宣判 法官認尤振仲誤判列車動力關ATP釀禍

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成18死亡，宜蘭地檢署偵查後，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度所總所長吳榮欽等3人依過失致死罪起訴；全案法院審結，尤振仲判4年6個月，其餘兩人無罪。

判決指出，該列次普悠瑪列車，於事發當天下午2點49分從樹林發車，準備開往花蓮，尤振仲在3點39分，通報列車主風泵異常，在4點17分關閉ATP，下午4點43分，列車從羅東站出發後，一路加速至140公里，最後於下午4點49分，於蘇澳新馬站出軌翻覆。

檢方偵查後發現，根據列車控制監視系統（TCMS）顯示，第1、8車廂有空壓機強制停止狀況，尤未依程序排除異常或通報，依表定時間發車，列車行駛途中，陸續發生風缸壓力不足，出現十次動力自動切斷、抑制超速狀況，在貢寮及大溪站停駛。

尤當時自認動力受ATP干擾，擅自關閉ATP，且沒有通報，也未依規定於下一站啟動，檢方勘驗列車電磁紀錄，列車從羅東站發車後，尤振仲提速到140公里，才讓列車以最高速限近兩倍速度在新馬站翻覆。

至於柳、吳2人負責驗收、管理ATP遠端監視系統，卻輕慢漠視，讓斥資上億的安全措施形同虛設，因此也被檢方認定涉有過失。

案件審理時，尤振仲的辯護人強調，全案因台鐵長久以來的制度與文化造成；柳燦煌、吳榮欽則抗辯，他們執掌的工作內容與死亡結果之間並無相當因果關係。

全案法院審結，依過失致死罪，判游振仲4年6個月徒刑，柳燦煌、吳榮欽過失致死部分無罪；另，柳、吳兩人遭控業務過失重傷害部分，公訴不受理。（11:22更新）

普悠瑪出軌司機員尤振仲（右）被判4年6個月。（資料照）

臺鐵綜合調度所所長吳榮欽。（資料照）

機務處前副處長柳燦煌。（資料照）

台鐵6432次普悠瑪列車於2018年10月21日在蘇澳新馬站出軌，導致18死亡。（資料照）

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