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    高雄10/19起室外運動或室內外拍照 可免戴口罩

    高雄市10月19日起室外運動或室內外拍攝個人或團體照，可免戴口罩。（衛生局提供）

    高雄市10月19日起室外運動或室內外拍攝個人或團體照，可免戴口罩。（衛生局提供）

    2021/10/17 18:45

    〔記者方志賢／高雄報導〕國內外武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，高雄市今第66日零本土個案，衛生局下午表示，預定10月19日起室外運動或室內外拍攝個人或團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。

    衛生局表示，從10月19日起，於室外從事運動、室內外拍攝個人、團體照，農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作，以及山林（含森林遊樂區）、海濱活動，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

    衛生局說，外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。另外指揮中心或主管機關指定的場所（如：臺鐵高鐵用餐區）或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

    衛生局說，全球醫學研究顯示：接種COVID-19 疫苗對於降低感染併發重症及死亡風險有顯著意義，在防疫管制措施逐漸放寬的同時，呼籲市民朋友請透過預約系統務必儘速接種疫苗，並落實戴口罩、勤洗手、維持適當距離以避免不特定接觸風險等防疫規範，方能於此秋冬之際保護自己與身邊親友平安健康。

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    高雄市10月19日起室外運動或室內外拍攝個人或團體照，可免戴口罩。（衛生局提供）

    高雄市10月19日起室外運動或室內外拍攝個人或團體照，可免戴口罩。（衛生局提供）

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