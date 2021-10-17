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    辦音浪頭城遭質疑有必要？ 頭城公所：行銷成功

    頭城鎮公所斥資約800萬元，昨天辦理「音浪頭城」音樂會，但天候不佳，民眾只能淋雨聽演唱會。（頭城鎮公所提供）

    頭城鎮公所斥資約800萬元，昨天辦理「音浪頭城」音樂會，但天候不佳，民眾只能淋雨聽演唱會。（頭城鎮公所提供）

    2021/10/17 11:26

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮公所斥資約800萬元，昨天辦理「音浪頭城」音樂會，但因為天候不佳，現場4000個座位有一半以上沒坐滿，引發外界質疑，根本沒有辦理的必要，公所不要為了辦活動而辦活動；鎮公所解釋，辦理音浪頭城是希望為地方帶來商機，並行銷頭城，這次還首度與電視台合作全國聯播，點閱率已達7萬多人，可以說相當成功。

    「音浪頭城」音樂會，昨天在烏石港-港口路北堤停車場登場，邀請女星陳嘉樺與本土天團玖壹壹等藝人團體獻唱，鎮公所也首度與電視台合作，將音樂會透過電視全國直播，並透過「頭城觀光旅遊行銷」專輯，將在地具潛力，且好吃、好玩的景點行銷到全國。

    不過，昨晚上開始，頭城開始下大雨，現場擺滿約4000個座位，有一半以上沒有坐滿；臉書粉專「頭城二三事」以「現在的頭城需要這種活動嗎？」為題，質疑公所辦理音浪頭城的效益，認為同樣的活動經費應該有更好的花法，除了介紹IG網紅、Youtuber一報再報的店家，是不是可以來改善觀光最重要的頭城停車問題與交通問題？

    頭城鎮民代表林詩穎認為，今年在政府防疫政策控制之下，疫情趨緩，她瞭解鎮公所為促進地方經濟和觀光發展復甦，加上政府五倍券上路，所以才會將原本每年於暑假登場的「音浪頭城」，延期到10月辦理，但天候季節的因素，她建議公所應該規劃更完善的雨天備案。

    鎮公所回應，辦理音浪頭城的預算，經過代表會同意，且因為疫情爆發前，活動標案就已經上網公告，前置作業經費已經使用，經過評估，公所認為預算仍有執行的必要，所以才會延期舉辦。

    鎮公所說，這次活動要不是因為天氣因素，依據售票情況，現場4000個座位是不夠的，加上全國電視直播，點閱率已達7萬多，辦理活動要行銷頭城並帶來觀光商機的目的已經達到，算是成功，至於雨天備案部分，現場有發給每個民眾一人一件輕便雨衣，已經有做。

    頭城鎮公所斥資約800萬元，昨天辦理「音浪頭城」音樂會，但天候不佳，民眾只能淋雨聽演唱會。（頭城鎮公所提供）

    頭城鎮公所斥資約800萬元，昨天辦理「音浪頭城」音樂會，但天候不佳，民眾只能淋雨聽演唱會。（頭城鎮公所提供）

    「音浪頭城」音樂會，昨天於烏石港-港口路北堤停車場登場，邀請女星陳嘉樺與本土天團玖壹壹等藝人團體獻唱。（頭城鎮公所提供）

    「音浪頭城」音樂會，昨天於烏石港-港口路北堤停車場登場，邀請女星陳嘉樺與本土天團玖壹壹等藝人團體獻唱。（頭城鎮公所提供）

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