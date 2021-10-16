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    北成國小20年前心願卡開箱 校友一看「小學心願」竟成真

    北成國小今天舉辦60周年校慶，許多校友相約回母校，找20年前寫下的心願卡，也看看其他同學的兒時願望。（記者蔡昀容攝）

    北成國小今天舉辦60周年校慶，許多校友相約回母校，找20年前寫下的心願卡，也看看其他同學的兒時願望。（記者蔡昀容攝）

    2021/10/16 20:26

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕羅東鎮北成國小今60周年校慶，校方把40周年校慶師生所寫的心願卡開箱，讓校友認領。有人現職護理師，見卡上許願當護理師，嚇了一跳；另有一對夫妻，在校時並未接觸，後來在工作場合相識結為連理，今一起返校，並寫新的心願卡，相約20年後再返校。

    北成國小20年前40周年校慶時，全校師生約2300人寫下時光紙條「心願卡」，相約20年後開啟。昨是60周年校慶，校方將心願卡在圖書室「樂悅館」桌上一字排開，歡迎校友來認領。

    有的校友平常沒有聯絡，為此相約回母校取回心願卡，也看看其他同學的兒時願望；很多人許願當老師，少數校友成真，還有人當上大學助理教授；不少孩子受當時火紅小說哈利波特影響，許願「會魔法」，看了令人會心一笑。有校友在外地不克前來，請父親幫忙領卡，父親遇到孩子的同學，開心寒暄合照，氣氛相當溫馨。

    現職護理師的莊宛庭，肚裡懷有第一胎，在先生陪同下找心願卡，「我完全不記得以前寫了什麼，沒想到我竟然寫要當護理師或醫生！」她說，當初是因為剛好有考上，就去唸護理，畢業後進職場，至今做了8年，雖然工作辛苦，但當病患說謝謝時，知道自己有幫上忙，就很開心。

    另一對校友徐佳、李俊逸，三年級時寫下心願卡，在校期間知道彼此但不認識，出社會後卻進同一間公司，覺得彼此面熟開始聊起來，沒想到一拍即合，交往2年多後，今年1月結婚，還回到北成拍婚紗照。

    兩人一起返校找心願卡，李俊逸寫希望英文變好，令夫妻倆會心一笑；徐佳的心願卡雖然遺失，但兩人都寫了新的卡片，連同在校師生的心願卡一起封存，相約20年後再返校查看。

    校方表示，今天來不及取回心願卡的校友，平日學校上課期間，可以到學務處找卡片。

    現職護理師的莊宛庭，在先生陪同下，回北成國小找20年前寫下的心願卡。（記者蔡昀容攝）

    現職護理師的莊宛庭，在先生陪同下，回北成國小找20年前寫下的心願卡。（記者蔡昀容攝）

    北成國小校友徐佳（右）、李俊逸（左），出社會後進同一間公司工作，今年1月共結連理，今一起返校找心願卡。（北成國小提供）

    北成國小校友徐佳（右）、李俊逸（左），出社會後進同一間公司工作，今年1月共結連理，今一起返校找心願卡。（北成國小提供）

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