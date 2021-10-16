陳土金醫師宅今現勘 家屬：鏽成危樓才忍痛申請拆除

陳土金是全縣首個領有醫師執照開業的醫師，其在和睦路上的宅邸，所有權歸2名孫女所有，經推估約有86年歷史。（記者蔡昀容攝）

2021/10/16 17:31

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市陳土金醫師宅所有權人向宜蘭縣政府申請拆除，好山好水行動聯盟發起人孫博萮向縣文化局提報將陳土金醫師宅列為指定古蹟；縣文化局今天下午邀請專家舉行現勘，如陳土金醫師宅被評定列冊追蹤，6個月內召開文資審議委員會，審議是否登錄為指定古蹟。陳家家屬說明，老宅多處毀損，之前颱風颳起瓦片，害鄰居房子毀損，有公共安全問題，所有權人無力維護，才忍痛申請拆除，沒想到因此與公部門周旋至今近1年。

陳土金是全縣首個領有醫師執照開業的醫師，其在和睦路上的宅邸，所有權歸2名孫女所有，經推估約有86年歷史。所有權人向縣府申請拆除，縣文化局鑒於宅邸歷史悠久，是宜蘭市僅存日式自宅建築，也承載宜蘭市的醫療記憶，經與家屬溝通後，宅邸2樓木造部分由縣府拆解保存後異地重組。

不過，拆解保存消息傳出後，孫博萮希望透過政府的能力原地保存老宅，所以提報列為指定古蹟。今天下午縣文化局舉辦現勘及古蹟價值列冊提報案審查會議，文化局長呂信芳、文化局文化資產科、2名所有權人、6名審議委員、提報人孫博萮都有參與。

孫博萮表示，去年經過見房子漂亮，拍照PO網，經網友說明才知道是陳土金醫師宅，從歷史面、文化面來看都很有價值，前陣子看到新聞報導宅邸要拆解，覺得可惜，才提報爭取登錄古蹟。

宜蘭市政顧問游國連現勘時到場關心，他說，從小要去東門夜市時，就會路過醫師宅，一直覺得這棟房子很特別，後來聽說要拆除，覺得相當可惜；外縣市有很多老屋列古蹟後活化，成為當地很好的文化資產，醫師宅位置鄰近宜蘭火車站，遊客徒步就能抵達，了解宜蘭的文化歷史古蹟，是很好的行銷宜蘭據點，若移地重組，意義和價值就變了。

面對媒體詢問，2名所有權人、陳土金孫女不願多作回應；同行家屬則表示，2所有權人住在老宅隔壁，但老宅樑柱鏽蝕、水泥磚塊剝落、漏水嚴重，已經是危樓，之前颱風颳起老宅瓦片，害鄰居房子毀損，還得賠償，有公共安全問題，2所有權人已經70多歲，無力維護，只好忍痛拆除，沒想到因此與公部門周旋1年，身心俱疲。

呂信芳說，人員接下來會彙整審議委員意見之後，並經委員確認，才會公布是否列冊追蹤，預計下周公布。

宜蘭縣文化局及6名審議委員今天到陳土金醫師宅現勘。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法