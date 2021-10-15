3竹編工藝保存者感謝恩師 「竹感心」竹編工藝展傳藝開幕

國立傳統藝術中心辦理「竹感心」竹編工藝聯展，展期從今起至4月20日止。（記者林敬倫攝）

2021/10/15 17:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕竹編工藝保存者涂素英、黃啟祥與劉興澤3人，全都是「重要傳統工藝竹編工藝保存者」黃塗山的得意門生，3人為感謝恩師，在國立傳統藝術中心協助下，辦理「竹感心」竹編工藝聯展，展期從今起至4月20日止，邀請民眾一起品味3名師出同門的工藝師，各具特色的竹編故事。

展覽位於傳藝中心展示館2樓，共展出18件作品，包括3件傳藝典藏的黃塗山藝師作品，以及涂素英、黃啟祥與劉興澤3名工藝師各5件作品，展覽現場，還會教民眾如何製作竹編。

工藝師們的作品各具特色，涂素英的作品以細膩典雅著稱，黃啟祥則善於不斷嘗試新造型的變化，劉興澤則喜歡將不同的工藝技巧，融入竹編當中，各具特色。

3人聯手在黃塗山指導下，完成的竹編作品「工藝之手」，這次傳藝也獲得文化資產局同意，從台中出借到宜蘭展出，該作品長、寬各1.5公尺，意象是以巨大雙手穿越底部的世界地圖，象徵將竹編工藝傳承至全世界。

涂素英在今展覽現場也親自示範劈竹技巧，她說，竹編早期融入到生活的各個角落，隨著時光的推移，如今已變成藝術品，她會依照每個人的需求去編織竹編作品，曾經1件作品賣到25萬元。

傳藝指出，者涂素英、黃啟祥與劉興澤去年獲得南投縣政府，登錄為傳統工藝「竹編工藝」保存者，能有幸邀請他們辦展，並傳承自身手藝，對於傳藝來說，別具意義。

涂素英親自示範劈竹技巧。（記者林敬倫攝）

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