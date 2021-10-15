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    首頁　>　宜蘭縣

    高雄城中城惡火釀災 宜蘭65棟住宅大樓加強消防安檢

    宜蘭縣消防局今天在住商混和大樓進行火災搶救演練。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局今天在住商混和大樓進行火災搶救演練。（記者蔡昀容攝）

    2021/10/15 12:59

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕高雄市鹽埕區城中城大樓惡火奪走46條人命、多人受傷，引起社會關注。宜蘭縣消防局表示，縣內11樓以上的集合住宅共65棟，這些大樓消防設備較為老舊，消防局派員前往加強消防安全檢查，一週內複檢完畢；另，其中4棟是屋齡逾30年的住商混合大樓，屬於高風險大樓，消防局規劃進行火災搶救演練，以維護民眾生命財產安全。

    宜蘭縣內11樓以上的集合住宅共65棟，其中4棟住商混合大樓屋齡逾30年，3棟在羅東鎮，1棟在蘇澳鎮，人員進出複雜，安全設備老舊，屬於高風險大樓，消防局對此擬定搶救演練計畫，辦理火災搶救演練，提升消防人員對老舊住商混合大樓緊急應變搶救能力。

    縣消防局火災預防科表示，65棟大樓每年9月30日前，都會進行消防設備檢查、維修並申報，安全設備尚未完全檢修完畢的業者，申報時會檢附改善計畫書，消防局收到申報後，針對未附改善計畫者2年複查一次，有附者1個月內複查，若仍有缺失，消防局會開出限期改善通知單，1個月內未改善者，依照消防法第六條開罰。

    目前65棟大樓都已申報完畢，但鑑於高雄城中城大樓大火，宜縣消防局預計一週內複查完畢，加強消防安全設備檢查。

    縣消防局今天至宜蘭市大坡路一棟屋齡17年的住商混和大樓進行複合住宅稽查及搶救演練，接下來也會安排4棟高風險大樓進行稽查和搶救演練。

    火災預防科科長黃登傑表示，雲梯車只能到九層樓高，因此對於高樓層建築，主要要加強檢查的是火警警報和排煙設備，幫助民眾逃生和生存。

    黃登傑說，高樓民眾若遇火災，火勢、煙霧很大時，千萬不要到處逃竄，避免吸入濃煙嗆傷；民眾應到有對外窗的房間，一方面有新鮮空氣，一方面也能向外呼救，讓消防人員知道待援位置，並在門縫塞濕毛巾，阻隔火、煙，在原地等待救援。

    宜蘭縣消防局針對11樓以上大樓進行稽查。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局針對11樓以上大樓進行稽查。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局今天進行火災搶救演練。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣消防局今天進行火災搶救演練。（記者蔡昀容攝）

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