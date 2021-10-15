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    首頁　>　宜蘭縣

    圓規剛走山老鼠就來 撿價值近10萬元漂流木遭逮

    警方查獲陳姓山老鼠，在漢本海灘違規撿拾漂流木，並欲用箱型車載回。（記者林敬倫翻攝）

    警方查獲陳姓山老鼠，在漢本海灘違規撿拾漂流木，並欲用箱型車載回。（記者林敬倫翻攝）

    2021/10/15 09:43

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕圓規颱風外圍環流為宜蘭與花蓮帶來強風豪雨，不少國寶級林木隨著暴漲的溪水被沖刷至下游，堆積在河床上，引起山老鼠的覬覦，保七總隊第四大隊員警昨天針對宜花交界的漢本海灘巡查，發現40歲陳姓男子，在撿拾漂流木，遂上前逮人，查獲陳撿拾的一級珍貴木紅檜11塊、扁柏1塊共計800餘公斤，價值近10萬元左右，全案依違反森林法送辦。

    陳姓男子是花蓮鄉秀林人，過去就有撿拾漂流木的前科，圓規颱風離開後，他認為宜花交界是警力最薄弱的地帶，遂趁機開著廂型車，到漢本海灘違法撿拾珍貴漂流木，包含紅檜、扁柏等一級珍貴木。

    所幸，保七總隊第四大隊因有前車之鑑，在圓規颱風走後，就已先用空拍機巡查海岸，確認漢本地區確實因豪雨導致溪水暴漲，有不少漂流木，遂加強派員巡查，以防堵不肖山老鼠撿拾，沒想到，真的目睹陳姓男子犯案。

    警方表示，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾，依據森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府須在1個月內清理註記完畢，1個月內未能清理註記的林木，當地居民才可自由撿拾清理。

    被查扣的紅檜、扁柏價值近10萬元。（記者林敬倫翻攝）

    被查扣的紅檜、扁柏價值近10萬元。（記者林敬倫翻攝）

    警方查獲陳姓山老鼠，在漢本海灘違規撿拾漂流木，並欲用箱型車載回。（記者林敬倫翻攝）

    警方查獲陳姓山老鼠，在漢本海灘違規撿拾漂流木，並欲用箱型車載回。（記者林敬倫翻攝）

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