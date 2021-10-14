13名遊客宜蘭石門溪受困獲救 4天3夜野營變成7天6夜

大同鄉石門溪上游溪床平坦開闊，被玩家列為野營私房景點。（圖由讀者提供）

2021/10/14 13:53

［記者江志雄／宜蘭報導］前往宜蘭縣大同鄉石門溪野營的雙北遊客黃先生一行3人，原本安排4天3夜，卻因洪水圍困變成7天6夜；黃先生形容，野營前3天陽光普照，想不到10日晚間風雲變色，他們到此野營20多年來，首度遭遇這種料想不到的險境。

大同鄉石門溪又稱為大溪，位處偏遠山區，屬於國有林班地範圍內的野溪，上游處溪床地勢平坦、視野開闊，被玩家列為野營私房景點，13名受困遊客紮營地點，距離台七丙線清水大橋南端入口約6公里，開車進去要行經河床，車程40多分鐘。

受困遊客黃先生說，8日中午開吉普車抵達大同鄉石門溪時，當地已有5團野營，因此選在最靠近山邊的溪床紮營，前3天的天氣極好，10日晚間突然下起滂沱大雨，溪水瞬間暴漲，其他五團陸續拔營撤退，他們想要跟著撤離已經來不及了。

之後，一行人移往附近高灘地避難，因洪水愈來愈大，10日晚間二度移動紮營地點，第3次移到距離溪床15公尺、緊鄰山壁的高灘地，已經退無可退，所有人都睡車上，糧食不虞匱乏，打算洪水消退再開車離去，想不到雨勢不斷，洪水不退，昨天才報案求援。

黃先生說，大同鄉石門溪遠離塵囂，上游有群山環繞的廣闊溪床，他們20多年前就到此野營，此行出發前有收看氣象預報，以為北部是好天氣，不知道第3天晚上下大雨，考量溪水湍急，又有小孩，決定不冒險渡河。

黃先生一行人備妥充裕糧食，受困4天後仍有3天存糧，原訂11日結束的行程，因溪水圍困多待3天3夜，在山區度過7天6夜，今天搭乘空勤直升機平安脫困。

宜蘭縣大同鄉石門溪13名受困遊客，今天上午搭空勤直升機脫困。（記者江志雄攝）

遊客黃先生說明受困經過。（記者江志雄攝）

脫困遊客搭車返家。（記者江志雄攝）

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