玩家及網紅列私房景點 宜蘭大同石門溪潛藏危機

大同鄉石門溪上游的風光。（圖由讀者提供）

2021/10/13 18:00

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉石門溪發生13名野營遊客被洪水圍困，屬於國有林班地範圍內野溪，因聯外道路路況差，原非熱門遊憩路線，近幾年不少網紅及玩家，開吉普車、越野車到此溯溪試車，由於山區天候多變，若下起大雨溪水瞬間暴漲，人車可能被沖走，暗藏危機。

石門溪位在大同鄉復興村偏遠山區，是清水溪的支流，2條溪流在省道台七丙線清水大橋附近匯流，再流入蘭陽溪，清水大橋南端旁的產業道路進去，可抵達知名景點清水地熱公園，如果要到石門溪，通常從清水大橋北端旁道路進入，相較於遊客絡繹不絕的清水地熱，石門溪是相對冷門遊憩路線。

石門溪上游床溪視野開闊，水量不多，充滿原始風光，被玩家、網紅列入私房景點，假日駕駛吉普車、越野車試車拍照，不過，當地山區易發生強降雨，原本溪床上的涓涓流水，短時間內變成滾滾洪流，2017年9月，羅東林管處一名深山特遣隊員在此執勤被大水沖走，所幸及時救起撿回一命。

附近居民說，開車前往石門溪上游，必須經過石礫溪床，路況並不好，加上動輒下起暴雨，危險性高，不建議前往，現場有設置告示牌，提醒到訪遊客注意安全。

宜蘭縣大同鄉石門溪上游床溪視野開闊，平時水量不多，充滿原始風光，被玩家、網紅列入私房景點。（圖由讀者提供）

宜蘭縣大同鄉石門溪上游床溪平時風光明媚，但遇上颱風暴雨，溪水暴漲，就變成非常危險；圖為近日溪水暴漲現況。（記者江志雄翻攝）

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