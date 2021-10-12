獨家》宜蘭警追捕通緝犯遭襲開槍還擊 1嫌1警受傷
2021/10/12 23:15
首次上稿 22:36
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更新時間 23:15
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局保安隊員警今晚於路上巡邏時，看見一部轎車掛假車牌，遂鳴笛攔查，但該轎車不配合，警遂鳴笛追捕，並呼叫警網支援，最終在員山鄉金山西路與員山路口，成功將該車輛攔停，不料，車上坐在副駕駛座的高姓通緝犯，竟攻擊員警，警遂開槍反擊，高嫌中彈，無生命危險，犯嫌車上被搜出毒品吸食器。
據事發地點附近的民眾說，警方在市區內不斷追逐犯嫌，市區內不斷有警察鳴笛追逐犯嫌的聲音，不久就聽到蹦一聲，然後傳出好幾聲槍響，出外查看就看見警察制伏2名犯嫌在地上。
案發現場只見該車輛撞擊路口便利商店旁的牆面，警車則追撞犯嫌後車廂壓制，犯嫌車輛的玻璃全部破裂，據了解，警方將該車輛撞在牆邊制伏後，犯嫌還欲打R檔倒退，脫離警方控制。
據了解，警方之所以開槍，是因為坐在副駕駛座的車上的高姓通緝犯，下車後不斷對警察拳打腳踢，警方勸阻高男仍不聽，遂開槍還擊，導致高男中彈左腹部與右上背有開放性傷口，警方事後立即叫救護車，以2名員警護送高男就醫，高男被查出因毒品、竊盜與贓物等案被通緝。
另一名游姓駕駛，身著白色上衣，則被警察壓制在地，並送到警局偵訊；警方事後搜索犯嫌車輛，於後排座位搜出毒品吸食器，嫌犯在追逐過程，疑似有丟東西出車外，至於犯嫌為何不服攔查還攻擊員警，仍待釐清。