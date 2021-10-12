為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    異想天開！男冒領身分證 人臉辨識系統一掃秒抓包

    全國戶政事務所自2020年4月起，新增「輔助人員辨識確認系統」（白色鏡頭），透過比對歷史照片，查驗臨櫃當事人身分，防範冒辦或冒領證件情事。（宜蘭縣政府提供）

    全國戶政事務所自2020年4月起，新增「輔助人員辨識確認系統」（白色鏡頭），透過比對歷史照片，查驗臨櫃當事人身分，防範冒辦或冒領證件情事。（宜蘭縣政府提供）

    2021/10/12 17:23

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣40多歲吳姓男子7月份前往羅東戶政事務所，冒用林姓男子名義申請補辦身分證，簽署人臉輔助辨識同意書，但經「輔助人員辨識確認系統」一掃臉部，馬上被戶政人員抓包不是本尊，宜蘭地檢署依偽造文書等罪嫌起訴，向宜蘭地方法院聲請簡易判決。

    據悉，吳男冒用林男名義申請補辦身分證，戶政人員請吳男在人臉輔助辨識同意書上簽名，吳男偽造林男簽名之後，接受辨識確認系統掃描，結果吻合度僅10多%，加上吳男回答基本個資資料時，也與事實有所出入，戶政人員察覺有異，趕緊報警處理。

    吳男對於犯行坦承不諱，辯稱因林男欠錢，才想申辦林男證件，令調查人員搖頭，直呼異想天開。宜檢聲請簡易判決處刑書指出，吳男涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌，依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。

    宜蘭縣政府民政處表示，民眾辦理國民身分證，要繳交其相片，經簽名同意使用辨識確認系統比對其是否為本人；若臉部影像特徵值相似度低於系統預設判斷值，得再比對其兄弟姊妹之歷史相片影像檔。當事人若是未成年人或受監護人，其人貌取得應經法定代理人或監護人同意；當事人臉部影像，經辨識系統比對完成後，不會儲存下來，也不得做為其他目的使用。

    民政處說明，過去補辦身分證，靠相關證件、戶口名簿及戶政人員目測等方式，確認申請民眾是否為本人，不過全國的戶政事務所自2020年4月起，新增內政部「輔助人員辨識確認系統」，經當事人同意後，可利用該系統查驗當事人身分，防範冒辦或冒領情事，呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    妹假冒姊領身分證 敗在氣質不同
    2021/04/11 05:30

    妹假冒姊領身分證 敗在氣質不同
    獨家》戶政所「鷹眼」拆穿 異姓雙胞胎冒領姊姊身分證不成判刑2月
    2021/04/10 13:49

    獨家》戶政所「鷹眼」拆穿 異姓雙胞胎冒領姊姊身分證不成判刑2月

    發現創新的未來 HPE Gen10 Plus智慧伺服器
    假冒雙胞胎妹補請領身分證 「一顆痣」露餡
    2016/08/17 19:17

    假冒雙胞胎妹補請領身分證 「一顆痣」露餡
    偽變造身分證猖獗 苓雅戶政強化人貌辨識技能
    2016/07/27 21:37

    偽變造身分證猖獗 苓雅戶政強化人貌辨識技能

    五倍券熱潮 Gogoro 購車最低免三萬
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播