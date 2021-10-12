異想天開！男冒領身分證 人臉辨識系統一掃秒抓包

全國戶政事務所自2020年4月起，新增「輔助人員辨識確認系統」（白色鏡頭），透過比對歷史照片，查驗臨櫃當事人身分，防範冒辦或冒領證件情事。（宜蘭縣政府提供）

2021/10/12 17:23

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣40多歲吳姓男子7月份前往羅東戶政事務所，冒用林姓男子名義申請補辦身分證，簽署人臉輔助辨識同意書，但經「輔助人員辨識確認系統」一掃臉部，馬上被戶政人員抓包不是本尊，宜蘭地檢署依偽造文書等罪嫌起訴，向宜蘭地方法院聲請簡易判決。

據悉，吳男冒用林男名義申請補辦身分證，戶政人員請吳男在人臉輔助辨識同意書上簽名，吳男偽造林男簽名之後，接受辨識確認系統掃描，結果吻合度僅10多%，加上吳男回答基本個資資料時，也與事實有所出入，戶政人員察覺有異，趕緊報警處理。

吳男對於犯行坦承不諱，辯稱因林男欠錢，才想申辦林男證件，令調查人員搖頭，直呼異想天開。宜檢聲請簡易判決處刑書指出，吳男涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪嫌，依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。

宜蘭縣政府民政處表示，民眾辦理國民身分證，要繳交其相片，經簽名同意使用辨識確認系統比對其是否為本人；若臉部影像特徵值相似度低於系統預設判斷值，得再比對其兄弟姊妹之歷史相片影像檔。當事人若是未成年人或受監護人，其人貌取得應經法定代理人或監護人同意；當事人臉部影像，經辨識系統比對完成後，不會儲存下來，也不得做為其他目的使用。

民政處說明，過去補辦身分證，靠相關證件、戶口名簿及戶政人員目測等方式，確認申請民眾是否為本人，不過全國的戶政事務所自2020年4月起，新增內政部「輔助人員辨識確認系統」，經當事人同意後，可利用該系統查驗當事人身分，防範冒辦或冒領情事，呼籲民眾勿心存僥倖、以身試法。

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