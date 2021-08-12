台62線瑞濱延伸宜蘭 縣府爭取終點設在烏石港

宜蘭縣長林姿妙（白衣黑褲者）今出席「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」現勘會議。（宜蘭縣政府提供）

2021/08/12 14:05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今出席「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」現勘會議，目前全案交通部提出終點位在大溪的方案A，與終點設在烏石港的方案B，總經費粗估要1000億；林姿妙說，考量大溪至烏石港現況路寬較小，且路線彎繞，用路人行駛該路線意願較低，因此全力爭取方案B，讓終點設在烏石港。

北宜地區車流多仰賴國道5號作為主要幹道，而替代道路省道台2線及台9線路線彎繞，且旅行時間較長，替代效益不大，北宜地區之間缺乏快速公路，致使國道5號壅塞時，也鮮少有用路人願意移轉至省道台2線及台9線。

為改善聯外交通現況瓶頸，縣府向中央爭取，評估於國道5號與台2線間廊帶構建快速公路；去年，行政院公共工程委員會政務委員吳澤成主持中央地方協調會報，獲交通部公路總局同意辦理「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」。

全案計畫起迄點由新北市瑞濱區至頭城鎮，規劃於宜蘭端終點有方案A與方案B兩個方案，方案A終點為大溪，方案B則為烏石港；林姿妙說，考量宜縣大溪至烏石港現況路寬較小，且路線彎繞，用路人行駛該路線意願較低，縣府建議宜蘭端應設置於頭城烏石港。

另外，新北市瑞濱端部分，林姿妙說，建議能銜接國道1號，爭取最便捷的路線，讓縣民可以快速安全連接北北基生活圈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法